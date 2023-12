Ő volt Jürgen Klopp zseniális húzása, a Liverpool egy vagyont spórolt vele

Míg korábban általában a támadókért fizették ki a legtöbb pénzt az átigazolási időszakban, idén nyáron fordult a kocka, és a védekező középpályások váltak a legértékesebb futballistákká. A legutóbbi átigazolási időszakban két védekező középpályás, Declan Rice (Arsenal) és Moisés Caicedo (Chelsea) voltak a legdrágább vételek az egész világon, mindkettejükért 116 millió eurót fizettek. Ehhez képest Jürgen Klopp és a Liverpool, amely szintén védekező középpályást keresett a nyáron, mindössze 20 millióért csapott le Endo Watarura.

Endo Wataru volt Jürgen Klopp és a Liverpool egyik legnagyobb nyári erősítése. Fotó: EOPA/Adam Vaughan

Sokan nem értették, hogy Klopp miért egy olyan játékosban bízik, aki 30 éves korára csak a Stuttgartig jutott, amelynek a színeiben három idényt töltött el a Bundesligában, az volt pályafutása addigi csúcsa. De Klopp német edzőként jól ismeri a Bundesligát, és alighanem ez volt a helyzeti előnye. Fel tudta mérni Endo különleges képességeit, aki már csak a kora miatt sem szerepelt a játékosmegfigyelők kívánságlistáin.

Nagyobb erősítés, mint Szoboszlai?

Angliában már olyan véleményt is megfogalmaztak , hogy Endo volt a Liverpool legnagyobb nyári erősítése, nem pedig vagy Alexis MacAllister.

Az biztos, hogy a számok alapján Endo nagy és pozitív hatással van a Liverpool játékára.

Ha a kezdőben kapott helyet, több pontot szerzett a csapat (2,4 vs. 2,1), de ami igazán feltűnő, hogy a japánnal a pályán mennyivel kevesebb gólszerzési lehetőség jutott az ellenfeleknek. Amikor Endo kezdett, mindössze három gólt kapott a Liverpool, amikor nem, akkor tizenkettőt, és az együttes kapuját eltaláló lövések is hasonló különbséget mutatnak (2,7 vs. 4,2).