Elképesztő összeg – brit futballistáért még sosem adtak ennyi pénzt

Már akkor lehetett sejteni, hogy Declan Rice utoljára futballozik a West Ham United mezében, amikor a Fiorentina ellen megnyert Konferencia-liga döntő végén csapatkapitányként a magasba emelte az európai trófeát. Rice egyik legfontosabb kérője már akkor az Arsenal volt, de akkoriban még a Bayern München is komolyan fontolgatta a szerződtetését.

Az biztos, hogy Rice sorsa immáron eldőlt, ugyanis a West Ham United hivatalos közleményben köszönt el a saját nevelésű középpályástól, majd nem sokkal később az Arsenal bejelentette az érkezését.

Ahogy ilyenkor szokás, a klubok nem közölték az átigazolási árat, de a West Ham volt annyira furfangos, hogy odaszúrt a londoni riválisnak. Ugyanis ha pontos összeget nem is adott közre, annyit azért elárult, hogy új brit átigazolási rekordösszegről van szó.

Az eddigi csúcsot Jack Grealish tartotta, akit 2021 nyarán százmillió fontért szerződtetett a Manchester City az Aston Villától. Ennél tehát most magasabb összegről van szó, sajtóértesülések szerint az Arsenal 105 millió fontot fizetett Rice-ért. Ez tehát az új brit rekord.

A 24 éves futballista 245 mérkőzésen szerepelt a West Hamben, amelyben 2017 májusában, a Burnley ellen mutatkozott be, majd három idényben is a klub legjobb játékosának választották, Mark Noble 2022-es visszavonulása után a csapatkapitányi karszalagot is megkapta. 2019-es bemutatkozása óta 43 alkalommal szerepelt az angol válogatottban.

– Örülök Declan érkezésének, hiszen nagyszerű képességei vannak, évek óta magas szinten teljesít mind a Premier League-ben, mind az angol válogatottban – méltatta az új szerzeményt Mikel Arteta, az Arsenal edzője. – Kétségkívül erősítést jelent, kivételes tehetség, akinek minden adva van ahhoz, hogy sikeres legyen nálunk.

Az Asenal komolyan erősít a következő idényre. Arteta csapata legutóbb ezüstérmes lett az angol bajnokságban, s ezzel visszatér a Bajnokok Ligájába. Rice már a harmadik jelentős igazolás a nyáron, az ágyúsok korábban már bejelentették Kai Havertz (Chelsea) és Jurrien Timber (Ajax) szerződtetését.

Borítókép: Declan Rice immáron az Arsenal játékosa (Fotó: Arsenal)