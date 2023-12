Jürgen Klopp kritikája a lecserélt Szoboszlai Dominiknak is szólhatott

– Szeretem ezt a csapatot, és szuper pozitív vagyok, látva a fejlődésünket, de mindig vannak dolgok, amiket jobban is lehetne csinálni – fogalmazott Jürgen Klopp a Crystal Palace elleni győzelem után, akinek szavait a Liverpool hivatalos oldala idézte. – Most jogos azt mondani, hogy 76 perc után jobb volt a hozzáállásunk, mint előtte? Hol voltunk addig? Tudom, hogy nagyon kemény a szezon, ezek a srácok szörnyen sokat futballoznak. Néha a belső ellenfél hangosabb, mint máskor. Most azt láttam, hogy többen ezzel küszködtek, ilyenkor én a cserékkel tudok belenyúlni a csapatba kívülről. Ezt meg lehet tenni, de nem kellene túl gyakran ebbe a helyzetbe kerülnünk.

Jürgen Klopp újra hajrában elért győzelemnek örülhetett a Liverpool élén. Fotó: EPA/Tim Keeton

Klopp nyilatkozata egyértelmű kritika alighanem azoknak a Liverpool-játékosoknak, akiket Mohamed Szalah 76. percben született egyenlítő gólja előtt lecserélt a Crystal Palace elleni meccsen. Közéjük tartozik is, akit a 74. percben még 1-0-s hátrányban hozott le a pályáról. A magyar helyére beküldött Harvey Elliott a hosszabbításban lőtte a Liverpool győztes gólját.

Szoboszlai Dominik teljesítménye nem emelkedett ki

Szoboszlai nem kapott jó értékelést a nemzetközi statisztikai oldalon, WhoScoredon, amely 6,2-es osztályzatot adott neki, aminél rosszabbat csak egyszer kapott az eddigi 16 Premier League-meccse alatt (a Luton Town ellen 6,1-et).

A Liverpool játékosai közül ezúttal nem emelkedett ki Szoboszlai Dominik

A 23 éves magyar középpályás teljesítményét a válogatottszünet óta éri egyre több kritika Angliában, de épp a hétközi fordulóban, szerdán cáfolt rá ezekre, amikor újra remekül játszott és gólt is szerzett a Sheffield United ellen. Most megint rosszabb teljesítménnyel rukkolt ki.

Borítókép: Szoboszlai Dominik teljesítménye hullámzóvá vált az utóbbi időben (Fotó: EPA/Daniel Hambury)