Így alázták a Bayern Münchent, utána csak egy játékos nyilatkozott + videó

Thomas Müller: Túl sok egyéni hibát követtünk el

De még kanyarodjunk vissza a Bayernhez, a súlyos vereség után a játékosok közül a csereként pályára lépett Thomas Müller volt az egyetlen, aki a vegyes zónában megállt nyilatkozni, a többiek faképnél hagyták a médiát.

– Ez is a munkám része, függetlenül attól, hogy mi a végeredmény. Te is öt, tíz vagy tizenöt éve kérdezősködsz, mindketten szeretjük a munkánkat, én is, bár egy ilyen vereség után nem hálás feladat nyilatkozni – mondta Thomas Müller a riporternek, aki rá is kérdezett a helyzetre. – Ha van egy olyan játékosod, aki magabiztosan értékesíti a büntetőket, akkor rá bízod a feladatot. Ha nyilatkozni kell, akkor ebben Manuel Neuernek és nekem van a legnagyobb rutinom. Most először is gratulálnunk kell a Frankfurtnak, megérdemelten nyertek. Túl sok egyéni hibát követtünk el, és így nem tudtunk visszajönni a meccsbe. De fogjuk fel úgy, hogy minden rossz, ami történhet velünk, most egyetlen meccsen megtörtént. És ezen túl fogjuk tenni magunkat.

