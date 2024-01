Csapás az Eb-n: vakbélműtétre kellett vinni Kölnben válogatottunk kapusát!

Erdélyi Gábor csapatorvos elmondta, Palasicsnak kedden hasi panaszai voltak. – Kristófot tegnap kórházi kivizsgálásra vittük, ahol a részletes vizsgálatok során kiderült, hogy vakbélgyulladása van, éjjel meg is operálták. A beavatkozás után a körülményekhez képest jól van, éjjel, majd délelőtt is tudtunk vele beszélni személyesen, néhány nap múlva reményeink szerint hazatérhet.

Palasics Kristóf Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

térdsérülés miatt már a horvátok elleni mérkőzés hajrájában sem volt a pályán, ezt követően pedig a Németország elleni keretbe nem is került be – az MKSZ friss közleménye szerint a játékos már nem is állhat a csapat rendelkezésére az Európa-bajnokság folytatásában, s el is hagyta az együttest.

S Palasics, se Máthé – nehéz helyzetben vagyunk

– Korábbi térdsérülése, majd műtétje után a torna során ismét panaszai jelentkeztek, majd ezek fokozódtak, így további vizsgálatok céljából hazautazott a kontinensviadalról – fogalmazott vele kapcsolatban Erdélyi Gábor csapatorvos.

– Nagyon nehéz napon vagyunk túl, főleg Kristóf, hiszen meg kellett operálni, Dominik térde pedig további vizsgálatokra szorul, így nem lehetnek velünk – mondta el Chema Rodríguez szövetségi kapitány. – Mindannyian mielőbbi gyógyulást kívánunk Kristófnak, most az a legfontosabb, hogy biztonságban legyen és meggyógyuljon. Ezek után futunk neki a franciák elleni középdöntő-mérkőzésnek, de természetesen minden erőnkkel azon leszünk, hogy a legjobb eredményt érjük el.