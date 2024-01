A szülőszobából visszatérő Rosta Miklós: Van még erő a puttonyban az Eb-n + videó

Rosta Miklós vasárnap el-, de nem cserben hagyta a magyar válogatottat, hazautazott, hogy jelen legyen a kisfia születésénél. Legifjabb Rosta Miklós gyorsan világra jött 4190 grammal és 52 centivel, így az újdonsült apuka érzelmileg feltöltődve még időben visszaért a házigaztda németek elleni hétfői meccsre, amelyen pályára is lépett.

A németek ellen a szíve is vitte előre Rosta Miklóst. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

– Életem legizgalmasabb repülőútja volt az, amikor Kölnből utaztam haza, hogy ott lehessek a kisfiam születésénél – mesélte az Origó helyszíni tudósítójának Rosta Miklós. – Nagyon izgultam az egész úton, csak arra tudtam gondolni, hogy miért nem megy gyorsabban ez a repülő. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, hogy így álltak hozzá ehhez, de a kisfiam is megvárt. Negyvenegy hétig volt az édesanyja hasában. Ott lehettem, ez egészen elképesztő élményt adott. Tele voltam adrenalinnal, így érkeztem vissza Kölnbe. Mindenki egészséges, ez a legfontosabb. Előtte forró dróton voltam a családdal, hogyha bármi történik, azonnal indulhassak haza. Bent vannak még a kórházban, félóránként beszélünk. Nehéz volt őket otthagyni, de a csapatot sem akartam cserben hagyni.

A németek elleni meccs nem sikerült jól, a 35-28-as vereséggel minimálisra csökkent az elődöntőbe jutási esélye a válogatottnak, de Rosta amondó, hogy ha az ötödik helyért játszhatnánk, az is nagy szó lenne. Neki pedig különösen, hiszen a korábbi válogatott édesapját is lekörözhetné ezzel.

Rosta Miklós: Van még rejtett tartalékunk

– Nekem az ötödik hely megszerzése is hatalmas motiváció, mert a családban édesapám tagja volt annak a csapatnak, amely az Eb-k történetében eddigi legjobb magyar helyezését, a hatodik helyet érte el – fogalmazott az Origónak Rosta. – Szeretném őt ebben megelőzni, ugrattam is ezzel eleget. De szerintem ő is boldog lenne, ha sikerülne. Van még erő a puttonyban, van még rejtett tartalékunk. A franciák ellen még egyszer mindent bele kell adni, hogy utána legyen még egy mérkőzésünk. Ez mindenképpen motivál bennünket. A videózás alatt is láttam a csapaton az elszántságot, ami nagyon jó jel.

A középdöntő utolsó fordulójában ma a már biztos továbbjutó Franciaország lesz az ellenfél. A csoport második helyére, ami az elődöntőbe jutást jelentené, matematikailag még odaérhetünk. Ehhez a következő három feltétel mindegyikének teljesülnie kellene: legyőzzük a franciákat, az osztrákok kikapnak Izlandtól, Horvátország pedig legyőzi a németeket.

A tervet a horvátok kapásból keresztülhúzhatják, mivel előállt az az abnormális helyzet, hogy nekik nem áll érdekükben nyerni a németek ellen.

Kézilabda Eb, középdöntő, I. csoport, 4. forduló:

Ausztria–Izland 15.30

Franciaország–Magyarország 18.00

Németország–Horvátország 20.30

Az állás: 1. Franciaország 8 pont, 2. Németország 5, 3. Magyarország 4, 4. Ausztria 4, 5. Izland 2, 6. Horvátország 1.

Borítókép: Rosta Miklós pozitívan várja az Eb hajráját (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)