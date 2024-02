Élete egyik legnehezebb versenyét megnyerve Európa-bajnok a magyar vitorlázó!

Érdi Mária az élről indult az éremfutamon, amelyen minden bóját elsőként vett, így meggyőző fölénnyel utasította maga mögé a riválisokat. A magyar vitorlázó mögött a litván Viktorija Andrulyte zárt másodikként, harmadik pedig a francia Louise Cervera lett.

Érdi Mária az olimpiai hajóosztályok tavalyi, hágai vitorlázó világbajnokságán. Fotó: Sem van der Wal

Eredményesnek bizonyult a jó taktika

– Életem egyik legnehezebb versenye volt. Gyenge szél és sok-sok kiszámíthatatlanság, amit kaptam ettől az Eb-től, de sikerült az egész mezőnyből a legjobban alkalmazkodni mindezekhez. Elmondhatatlanul boldog vagyok, hogy a tavalyi világbajnoki arany, és Eb-bronz mellé most egy Európa-bajnoki cím is társul. Edzőmmel jó taktikát raktunk össze, és ez eredményesnek bizonyult. Nem volt egyszerű, mert az éremfutam előtt nagyon sűrű volt a mezőny a dobogós helyek tekintetében – kezdte értékelését Érdi Mária csapata tájékoztatása szerint. – Már a kontinensbajnokság előtt tudtam, hogy itt az győzhet, aki a legkevesebb hibát követi el, és jó döntéseket hoz. Próbáltam ezt a két dolgot minden futam előtt és alatt szem előtt tartani.

Eldőlt a párizsi kvóta sorsa

A férfiaknál pénteken nem rendeztek éremversenyt, ugyanakkor három futamot is le tudtak bonyolítani. A hazai szövetség tájékoztatása szerint eredetileg kettőt terveztek, de a nemzetközi szövetség úgy értékelte, hogy van idő egy harmadikra is, így végül még egyet lebonyolítottak. Vadnai Jonatán megnyerte az elsőt, majd 14. lett, aztán ismét a leggyorsabbnak bizonyult, ezzel tudott az előző napi tizenötödikről a második helyre felzárkózni. Vadnai Benjamin hatodik volt csütörtökön, pénteken pedig 12., kilencedik, majd 18. lett, utóbbi eredményét azonban kiejthette. Az olimpiai kvótát Vadnai Jonatán szerezte meg a tavalyi összevont világbajnokságon. Az utóbbi két játékokon Benjamin indult, de az elmúlt időben a fiatalabbik testvér mutatott jobb formát, negyedik volt a 2022-es Eb-n, a januári vb-n pedig 77 pontos előnyt gyűjtött bátyjával szemben, és most is előrébb végzett.

Borítókép: Érdi Mária úton a győzelem felé (Forrás: Érdi Mária sajtó)