Olimpiai éremesélyesünk tavaly majdnem abbahagyta a versenyzést

– Azóta már az idei világbajnokságot is megrendezték Argentínában, ahol a szervezők hanyagsága is hátráltatta, a meglazult csavarok miatt fel kellett adnia egy futamot. Ugyanakkor felvetődik a kérdés: az olimpia évében mennyire volt fontos ez a világbajnokság?

– Nagyon rövid volt a felkészülési időszak, illetve arra sem volt megfelelő idő, hogy feldolgozzam a tavalyi eseményeket. Augusztusban lettem világbajnok, és januárban már újra vb-t rendeztek, ami egyáltalán nem megszokott, a lerövidült olimpiai ciklus miatt alakult így. Természetesen szerettem volna megvédeni a világbajnoki címemet, nem azért utaztam ki, hogy hetedik legyek, de nem is a negyedik-ötödik helyért, ahol esetleg a technikai malőr nélkül zárhattam volna. Viszont igaz, hogy idén az olimpia a fő cél, a mostani hibákból is tanulva kell jól felépítenünk a következő hat hónapot.

– A párizsi olimpiára sok kvóta elkelt már, de mindössze kettő jutott olyan országból való vitorlázónak, amelynek nincs tengere. Ez mekkora versenyhátrányt jelent?

– Egy világbajnoki mezőnyben ezen már senki nem gondolkozik. Fiatalabb korban viszont valóban nehézséget jelent ez számunkra. Spanyolországban például a gyerekek iskola után lemennek, vitorláznak két-három órát, és még marad idejük tanulni. Sokkal kisebb anyagi és energiabefektetéssel sokkal több időt tudnak vízen tölteni, Magyarországról indulva sokkal fiatalabb korban kell nagy áldozatokat hozni a fejlődés érdekében. Persze arra, hogy valaki megtanuljon fordulni, hajót kormányozni, a Balaton is tökéletesen megfelel.

– Amikor belevágott, el tudta képzelni a tavalyi év sikereit: a világbajnoki címet, az Év sportolója kitüntetést?

– Ezeket a sikereket még most is nehezen tudom felfogni. Mindig, már gyerekként is óriási volt bennem a versenyszellem, minden feladatot próbáltam jobban teljesíteni, mint a versenyzőtársaim, mindig a környezetemben lévő legjobbakat próbáltam utolérni, tőlük ellesni a dolgokat. Így tudtam gyorsan fejlődni, és talán ezért is fordulhatott elő, hogy noha csak 2012-ben indultam először versenyen, 2016-ban már ott lehettem az olimpián Rio de Janeiróban, ez nem szokott előfordulni a vitorlázásban.

Hogyan várja Érdi Mária az olimpiát?

– Két olimpián járt már, ezek milyen emlékként maradtak meg?

– A riói szereplésemet abszolút ajándékként fogtam fel, az utolsó kvalifikációs eseményen jutottam be a mezőnybe. Tizennyolc éves voltam, teher nélkül utaztam ki Brazíliába, s próbáltam a lehető legtöbbet tanulni. Rio tizennegyedik helye után kijelentettem, hogy Tokióból már éremmel szeretnék hazatérni. 2019-ben viszont volt egy deréksérülésem, ami nagy törést okozott az én egyébként gyors fejlődésemben, sokszor le kellett állnom az edzésekkel, a versenyzéssel. Tokióban végül csak egy helyet javítottam, tizenharmadik lettem. Csalódott voltam, sajnos magamhoz képest nagyon rosszul vitorláztam ott. Az akkori verseny miatt tartok is kissé a párizsi olimpiától, mert a vitorlázás nem az a sportág, amelyben valaki biztosra vehet egy jó helyezést. A fontos pillanatokban hozott döntések fogják meghatározni a sorrendet.

– Számokkal leírva hogyan képzeljük el ezt a kiegyensúlyozott mezőnyt? Hány vitorlázónak van esélye érmet nyerni az ILCA 6 hajóosztályban?

– Körülbelül tíz ember van, aki képes lehet dobogóra állni, ezek közül ötöt sorolnék az aranyesélyesek közé: egy belga, egy holland, egy svájci és egy dán vitorlázó mellett én is ebbe a körbe tartozom. Mi öten vagyunk azok, akik kiegyensúlyozottan, jól tudtunk teljesíteni az elmúlt időszakban.

– Hogyan néz ki a következő fél évének programja?

– A héten tartunk egy szabályfókuszú edzőtábort, ami azt jelenti, hogy különböző versenyhelyzetekre készülünk. Mondok egy példát: kielemezzük, hogyan tudom a szabályok kihasználásával bebiztosítani a győzelmet, ha az utolsó futam előtt már csak egy riválisnak van esélye arra, hogy megelőzzön. Februárban lesz az Európa-bajnokság, aztán áprilisban két világkupaverseny. Május közepétől augusztus 1-jéig, azaz az első olimpiai versenynapomig pedig már csak az ötkarikás futamok helyszínén, Marseille-ben fogok edzeni és versenyezni, hogy a lehető legalaposabban megismerjem a pályát, a szél, az áramlatok, a hullámok ottani viselkedését.

Borítókép: Érdi Mária (Fotó: Origó/Csudai Sándor)