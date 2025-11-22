Otthon startBudaörszöldtechnológia

Budaörsre is jut Otthon start programos lakóingatlan-fejlesztés

Teljesen megváltoztatja Magyarország legfejlettebb városát az Otthon start program: óriási 3 százalékos lakópark épül – kezdődhet a beköltözési roham

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 16:12
Népszerű a fiatalok körében az Otthon start Fotó: Kallus György
Budaörs már tavaly is a legfejlettebb 15 ezer fő feletti városnak számított az országban, és évek óta a fővárosi agglomeráció egyik legdinamikusabban fejlődő települése. Ennek ellenére arra panaszkodott a polgármester, hogy nem nő a lakosság száma – írta a Világgazdaség. Ez most megváltozik, mert egy új, 250 lakásos lakópark épül.

A fejlesztés nem csupán lakásokat jelent, hanem különböző szolgáltatásokat is, többek között kávézót, üzleteket, éttermeket, közösségi helyeket, pihenőzónákat.

A projekt mögött álló beruházó neve garancia a minőségre és az átgondolt városfejlesztési koncepcióra – hangsúlyozták a fejlesztésről kiadott sajtóközleményben. 

A megújuló energiaforrások, energiahatékony rendszerek és fenntartható építőanyagok alkalmazása teszi hosszú távon fenntarthatóvá a működést. A fejlesztő egyik szintén budaörsi referenciájára hivatkoznak: az 1200 négyzetméternyi irodaterülettel és 37 lakással felépült Edison Centerre, amelyet olyan zöldtechnológiákkal szerelték fel, mint a geotermikus hűtés-fűtési vagy a légcserélő rendszer.

