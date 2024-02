Két gól, két remek visszatérés és két klubcsere a légió heti mérlege

A magyar légió múlt hetét összefoglalva kivételesen nem a Premier League-gel kell kezdenünk. A német Bundesligában a 20. fordulót két magyar érdekeltségű csapat találkozója zárta le, ráadásul rég várt fordulattal. Az Union Berlin Schäfer Andrással a kezdőben lépett pályára Lipcsében, az RB Leipzig összeállításában pedig hosszú idő után találhattunk ismét két magyar válogatott játékost bajnoki mérkőzésen. legutóbb 2022. október elsején védett bajnokin – felépülése óta csak a kupában és nemzetközi mérkőzéseken kapott lehetőséget, az elmúlt hetekben az esetleges távozásáról is cikkeztek. szeptemberben sérült meg a csehek elleni válogatott találkozón, egy hete csereként már kapott öt percet, most viszont csapatkapitányként ő vezethette ki a csapatát a játéktérre.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A meccset az RB Leipzig magabiztosan nyerte meg 2-0-ra, Willi Orbán a rendelkezésére álló hetven percben nagyszerűen futballozott, Gulácsinak nem akadt sok dolga, Schäfer Andrást az 58. percben lecserélte az edzője. A Freiburg otthon kapott ki 3-1-re a Stuttgrattól , a pályán, a kispadon töltötte a meccs idejét. A német másodosztályban is rendeztek magyaros mérkőzést:

csapata, a Hertha a Hamburg ellen játszott Berlinben. A házigazdánál Dárdai Palkó kezdőként 76 percet kapott a szurkolók miatt több mint fél órára félbeszakadt meccsen, Dárdai Márton és Dárdai Bence sérülés miatt nem volt tagja a keretnek.

A vendégeknél a fiatal Németh András ezúttal helyet kapott a kezdőcsapatban, és őt is a 76. percben cserélték le, a találkozót a Hamburg nyerte meg 2-1-re. A Herthát szerdán is érte egy hazai kudarc, akkor a Német Kupa negyeddöntőjében kapott ki 3-1-re a Kaiserslauterntől, Dárdai Márton az első félidőt töltötte a pályán, Dárdai Palkó nem állt be, Dárdai Bence pedig sérült.

Újra van magyar légiós a Championshipben

Az angol élvonalban két fordulót is rendeztek a múlt héten. A Bournemouth előbb a West Ham United vendégeként, majd otthon a Nottinghammel játszott 1-1-et, az előbbin a 78., az utóbbin pedig a 83. percben szállt be. Sérülése után először került be a Liverpool kezdőjébe a Chelsea ellen, jól játszott, gólt fejelt – saját bevallása szerint pályafutása során először –, a csapata pedig 4-1-re nyert. Vasárnap reggel robbant aztán a bomba: kiderült, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya el sem utazott Londonba az Arsenal elleni rangadóra. Ez aztán a kezdés előtt bizonyossá is vált, Jürgen Klopp elmondta, hogy Szoboszlai combhajlító izma továbbra sem tökéletes, így a csapat nélküle kapott ki 3-1-re.

A Chelsea ellen Szoboszlai gólpasszt köszönhetett Bradley-nek. Fotó: Getty

Nagy változás történt Callum Styles életében, a harmadosztályú Barnsley ugyanis a héten az idény végéig kölcsönadta a második vonalban szereplő Sunderlandnek. A magyar válogatott középpályásnak még januárban kivették a vakbelét, ezért nem játszatott, hamarosan visszatérhet a pályára. A spanyol élvonalban a bajnoki címért harcoló Girona hazai környezetben játszott 0-0-s döntetlent a Real Sociedaddal, Yaakobishvili Antal nem állt be, ám csapatából a következő fordulóban többen is hiányoznak majd, így valószínűleg lehetőséget kap a Real Madrid ellen a Bernabeu Stadionban. A francia első osztályban a Le Havre a Monaco vendége volt, 1-1 lett a vége, Loic Nego a 70. percben állt be.

Bolla volt a légió egyetlen gólszerzője

A svájci Super League-ben két fordulót is rendeztek a múlt héten. A Servette szerdán 2-0-ra nyert a St. Gallen vendégeként, Bolla Bendegúz kezdett, és az 56. percben cserélték le, vasárnap a csapat a Lausanne Ouchy ellen 3-1-re nyert, a magyar védő a mezőny egyik legjobbja volt, adott egy gólpasszt, majd ő szerezte a harmadik gólt, a 84. percben jött le a pályáról, és őt választották meg a meccs emberének. A Lausanne pedig előbb Zürichben játszott 2-2-t, majd otthon kikapott 1-0-ra a Young Boystól, Szalai Gábor mindkét meccset a kispadról nézte végig. A horvát bajnokság rangadóján Kleinheisler László korábbi klubjához, az NK Osijekhez utazott vissza a Hajduk Split tagjaként, a találkozó 1-1-gyel ért véget, a magyar középpályás kezdőként 77 percet játszott.