Nagy Ádám megelégelte, és egy ideig biztosan nem ül le a Pisa kispadjára

Új klubja, a Spezia ma a honlapján hozta nyilvánosságra a 28 éves megszerzését, rugalmas, lendületes, kiváló játékintelligánciával rendelkező középpályásként jellemezve a magyar futballistát. Az egyezség vételi opciót is tartalmaz.

Nagy Ádám Forrás: X/Spezia Calcio

Nagy Ádám csak 65 kilomérrel költözött odébb

Kiemelték, hogy Nagy Ádám az egykori Spezia-edző által irányított magyar válogatott alapembere, 77 meccsen 2 gólt szerzett és ott volt a 2016-os és 2021-es Európa-bajnokságon. A Spezia az utolsó előtti, 19. helyen áll az olasz másodosztályban, de múlt szombaton 3-2-re győzött – éppen a jelenleg 13. Pisa vendégeként. A hazaiaknál Nagy Ádám nem volt a keretben. A Serie B-ben 22 forduló ment le, honfitársunk pedig csak 11-szer kapott játéklehetőséget, 9 meccset a kispadról nézett végig, és most másodszor fordult elő, hogy nem került a keretbe, de az első esetben eltiltott volt. Mindössze két találkozón futballozott 90 percet. Négyszer kezdett, hétszer becserélték. De egy ideig biztosan nem ül le a Pisa kispadjára, megelégelte a mellőzést. Messzire nem költözött, mert La Spezia 65 kilométerre fekszik Pisától.

Említsük meg, év végi hír volt, hogy Nagy Ádám iránt a dél-koreai Ulszan Hyundai (új nevén Ulszan HD) is érdeklődött, ráadásul végleg megvette volna. A pisai La Nazione arról írt, hogy az Ádám Martint is foglalkoztató, az ázsiai BL-ben nyolcaddöntőbe jutott dél-koreai bajnok klub a télen megválna egyik légiósától, s a helyére Nagy érkezhetne, a kezdőbe. Nagy Ádám már novemberben is elmondta, ha nem játszik a Pisa csapatában, szeretné máshol folytatni, hiszen ott akar lenni a válogatottban a 2024-es kontinenstornán.

Nos, az Ulszan helyen a Speziában bizonyíthat.

Borítókép: A magyar válogatott játékosai a Himnuszt éneklik, középen mellette Nagy Ádám a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők tizedik, utolsó fordulójában, a G csoportban játszott Magyarország–Montenegró mérkőzés után a budapesti Puskás Arénában 2023. november 19-én. A nemzeti együttes 3-1-re nyert, így csoportelsőként jutott ki a jövő évi németországi Eb-re (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)