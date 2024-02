Óriási esélyt kaphat a magyar futballista a Real Madrid elleni rangadón

A Girona odahaza csak 0-0-t ért el a Real Sociedad ellen, s ezzel lépéshátrányba került a Real Madrid mögött, amely ma az Atlético Madrid elleni derbin tovább növelheti az előnyét az élen. Carlo Ancelotti csapata jelenleg egy ponttal előzi meg a Gironát, ám ha megnyeri a városi rangadót, négy pontra elhúzhat a legnagyobb bajnoki riválisa elől a jövő heti, egymás elleni nagy csata előtt.

Yaakobishvili Antal nemrég új szerződést is kapott a Gironától (Fotó: URBANANDSPORT)

Nemcsak emiatt bosszankodhatnak a Girona háza táján a szombati pontvesztés után, hanem azért is, mert három eltiltást is összeszedett a csapat, ami komoly kihatással lehet a Real Madrid elleni február 10-i, idegenbeli rangadóra. A középpályás Yangel Herrera begyűjtötte az ötödik sárga lapját, a vezetőedző Michelt pedig kiállította a játékvezető, így ők biztosan nem lehetnek ott a Real ellen.

S ugyanígy járt Daley Blind is, a rutinos holland középhátvéd a hosszabbításban reklamálás miatt gyűjtötte be az ötödik sárga lapját, ami automatikus egymeccses eltiltás jelent. Ezzel pedig a Girona 19 éves magyar középső védője, Yaakobishvili Antal juthat nagy esélyhez, aki így akár pályára is léphet a Real Madrid ellen.

Yaakobishvili Antal a Real Madrid ellen?

Yaakobishvili a Real Sociedad elleni meccsen végig a kispadon ült, de az elmúlt hetekben remek játékkal mutatkozott be a Girona első csapatában, amelyben eddig három meccsen összesen 195 percet futballozott, s a klub olyannyira elégedett volt vele, hogy gyorsan meg is hosszabbította a szerződését 2028 nyaráig.

A Girona középső védői közül Blind eltiltás miatt biztosan hiányzik a Real ellen, és a jelenleg sérült David López játéka is erősen kérdéses, így Yaakobishvili szerepeltetése komolyan számításba jöhet.

Borítókép: Yaakobishvili Antal akár a Real Madrid ellen is pályára léphet a La Ligában (Fotó: EPA/Siu Wu)