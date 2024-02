Marozsán Fábián őszintén elmondta véleményét Zverev helyzetéről

Marozsánra már tavaly is fontos szerep hárult Tatabányán, akkor a franciák ellen ő vívta az ötödik meccset, de viszonylag simán elveszítette a sorsdöntő összecsapást Ugo Humbert ellen. Akkor még úgy látta, hogy a top 120 lehet reális cél neki 2023 végére, ehhez képest végül a tavalyi évben berobbant az ATP-mezőnybe, s a 64. pozícióban zárta az előző idényt.

Marozsán nem bánja, hogy nem jön Zverev

A német csapat első ránézésre még nehezebb ellenfélnek tűnt, mint tavaly a francia, a szerdai hír azonban ezt megváltoztatta: az olimpiai bajnok Alexander Zverev nem épült fel az Australian Openen összeszedett betegségéből, így kihagyja a Magyarország elleni Davis-kupa-párharcot.

– Őszinte leszek, nem sajnálom, hogy nem jön – vallotta be Marozsán. – Az a cél, hogy ott legyünk a világdöntőben, az elmúlt két évben sajnos nem jutottunk el oda, és most is nehéz sorsolást kaptunk, de ez a csapat már nagyon megérdemelné, hogy továbbjusson. Nem lesz könnyű dolgunk, de ezt hozta az élet, ezt a feladatot kell megoldani. Biztosan nagy löketet ad majd, hogy telt ház előtt játszhatunk, és bízunk benne, hogy összejön a meglepetésgyőzelem.

Pedig talán nem is jött volna rosszul egy Marozsán–Zverev meccs, a huszonnégy éves magyar teniszező ugyanis eddig hibátlan karrierje során top 10-es ellenfelekkel szemben, tavaly Carlos Alcaraz és Casper Ruud ellen is győzött. Ugyanakkor a németek kerete legnagyobb klasszisuk nélkül is erős, az éljátékossá előlépett Jan-Lennard Struff és a Zverev helyére az utolsó pillanatban behívott Maximilian Marterer is legyőzte tavaly Marozsánt.