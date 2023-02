Fucsovics Márton sérülését nem bírta el a magyar válogatott

Fucsovics nem tart szünetet

A magyar teniszező a sérüléséről nem szeretett volna részleteket elárulni, azt viszont hangsúlyozta, hogy mindenképpen vállalni akarta a játékot, sőt, a Davis-kupa-párharc után sem tart pihenőt.

– Ugyan az elmúlt napokban nem tudtam elvégezni azt a munkamennyiséget, amit kellett volna, de szó sem volt róla, hogy kihagyjam a meccseket. Top 100-as játékos vagyok, tíz éve a csapat húzóembere, mindenképpen játszani akartam – hangsúlyozta Fucsovics, aki legközelebb Franciaországba utazik majd.

– A Davis-kupa után sem áll meg az élet, a jövő heti, montpellier-i ATP 250-es versenyre már megvan a sorsolás is, egy selejtezőssel kezdek. Mivel visszaküzdöttem magam a 71. helyig a ranglistán, és főtáblás lehet, mindenképp elmegyek, és játszani fogok, aztán teniszezem majd Rotterdamban, Dubajban, majd jön Indian Wells és Miami – beszélt terveiről a magyar éljátékos.

Marozsán: Még nem tartok ezen a szinten

Fucsovics második veresége után Marozsán Fábián bravúrja kellett volna a magyar továbbjutáshoz. A huszonhárom éves játékos a győztes páros után azonban Ugo Humbert ellen nem találta meg az ellenszert egyesben.

Beigazolódott, ami sejthető volt a tatabányai mérkőzés előtt is: ott még nem tart a csapat, hogy Fucsovics-győzelem nélkül meg tudjon nyerni egy nehéz Davis-kupa-párharcot.

– Nem voltam fáradt a páros miatt, inkább szokatlan volt, hogy milyen szervákat kapok. Én még nem vagyok ezen a szinten, hogy ilyen fontos helyzetben legyőzzek egy ilyen jó játékost, látom, hogy van még fejlődnivalóm, különösen a szervában. Azt gondolom, hogy szégyenkeznivalóm nincs, mindent megtettem az utolsó pontig – mondta Marozsán, aki az idei Australian Openen játszhatott először Grand Slam-torna selejtezőjében.

Marozsán és Valkusz párosgyőzelme volt a szombati nap magyar csúcspontja (Fotó: Trenka Attila)

– Szeretnék idén legalább egy GS-verseny főtáblájára feljutni. ATP-versenyeken is indulok majd, meg akarom méretni magam azon a szinten is, hogy lássam a különbséget, s hogy képes vagyok-e győzni. A hozzám hasonló helyen álló játékosoknak a ranglistán szerintem kivétel nélkül az a célja, hogy top 100-as legyen. Lehet, hogy ez kicsit nagy falat az évre, a 120-130. hely talán reálisabb lehet – beszélt céljairól Marozsán, aki jövő héten Tenerifén, challenger-versenyen teniszezik, és benevezett a február végi, marseille-i ATP 250-es versenyre is.