Mourinho véleménye nem teheti boldoggá Szoboszlaiékat

– Nem tudom, hogy mi következik. Ha dolgozhatok holnap, már holnap dolgozni fogok. Nem élvezem a munka nélküli napokat. Én depressziós leszek, ha túl sok a szabadidőm. De most türelmesnek kell lennem, megvárnom a megfelelő ajánlatot.

Mourinho szerint a Manchester City és a Liverpool közül kerülhet ki a Premier League győztese. Fotó: AFP/Darren Staples

José Mourinho jövője tehát még nem tisztázott, mindenesetre az exfutballista Rio Ferdinand Five című podcastjéből kiderült, a portugál edző nem élvezi a mostani időszakot. Mourinho rengeteg klubnál, legutóbb az AS Románál is megcsillogtatta a tudását, megnyerte a konferencialigát a csapattal, mégis ahogy megannyi helyen, itt is idény közben, januárban menesztették, miután a fővárosiak kiestek az Olasz Kupából és a kilencedik helyre csúsztak vissza a bajnokságban.

Mourinho kétszer is szövetségi kapitány lehetett volna

– A tulajdonos döntését tiszteletben kell tartani, de azt elárulhatom, hogy

ez a búcsú fájt a legjobban, mert mindent beleadtam, szívvel-lélekkel dolgoztam a Románál. Nem mellesleg fantasztikus ajánlatokat utasítottam el. Az elsőre ráadásul nagyon nehéz volt nemet mondani, mert Portugália szövetségi kapitánya lehettem volna. Szaúd-Arábiából is megkerestek egy jó ajánlattal. De örülök annak, hogy a rómaiaknak sok örömet okozhattam, egymás után két évben egy-egy európai kupasorozat döntőjébe vezettem a csapatot, ami egyáltalán nem szokványos dolog ennél a klubnál.

A kétszeres BL-győztes tréner a beszélgetés során azt is elárulta, 2007-ben felajánlották neki az angol válogatott szövetségi kapitányi posztját. Rio Ferdinand nagy bánatára azonban Mourinho nemet mondott, és helyette Fabio Capello kapta meg az állást. Pedig Mourinho irányítása alatt Ferdinand szerint a csúcsra érhetett volna a sokra tartott angol generáció.

– Ott volt az ajánlat az asztalomon. De mindig úgy éreztem, még valamilyen szinten most is, hogy nem élvezném a munkát egy válogatottnál – magyarázta Mourinho, miért hiúsult meg ez a házasság.