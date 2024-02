Előnyt élveznek az amerikaiak? Szemérmes válasz a vb-döntő előtt

Hogyan nyerhetünk?

A rutinos Garda Krisztina meccsről meccsre fontos gólokat lő, egyértelműen a csapat egyik vezéregyénisége, s arra is vállalkozott, hogy elmondja, miként verhetjük meg az amerikaiakat.

– Úgy, ha mindenben jobbak vagyunk, mint ők. A védekezés a legfontosabb, de elöl is jól kell játszanunk, mert az amerikai egy rendkívül komplett csapat, kiváló játékosok alkotják, ráadásul van egy nagyszerű kapusuk is – szakmázott az átlövő, majd lélektani felkészülésről is beszélt: – Nem foglalkozom azzal, hogy ez egy világbajnoki döntő, próbálok úgy gondolni rá, mint egy mérkőzésre, amit meg akarunk nyerni.