A Fradi van hátrányban, de edzőjük szerint aggódhatnak a görögök

Amikor a görög újságírók José Luis Mendilibar érdemeiről kérdezték Sztankovicsot, a tréner kissé ingerülten felelt:

– Kiváló edző, aki Európa-ligát nyert. Valóban nehéz helyzetben vette át a csapatot, ahogy a Sevillát is, de óriási tapasztalata van, hiszen 1994-ben kezdte az edzősködést, akkor, amikor én az első profi meccsemet játszottam a Crvena zvezdában. Európa-ligát nyert, és lehet, hogy jövőre is megnyeri, de most a Konferencia-ligában vagyunk, és lesz még ennek a meccsnek egy visszavágója, ezt ne felejtsük el! – hangsúlyozta a szerb szakember.

Mendilibar a Fradit dicsérte

Erre mutatott rá Mendilibar is a mérkőzést követő sajtótájékoztatón. A 62 éves edző egyáltalán nem bízta el magát az 1-0-s győzelemnek köszönhetően, sőt!

– Nagyon fontos a jó kezdet, de még nem jutottunk tovább, mert az egy-nulla nem életbiztosítás, de kezdetnek megteszi. Remélhetőleg nem úgy fogunk kezdeni a visszavágón, mint most, mert a meccs elején a Fradi jobban játszott nálunk, és sok gondot okozott nekünk. Javulnunk kell, mert a továbbjutáshoz ez nem lesz elég. A Fradi szerintem elfáradt a végére, sok energiát beletett a meccsbe, ez pedig kiveszi az ember erejét. A cserék is sokat hozzátettek és ki tudtuk használni a Fradi fáradtságát – foglalta össze az El-győztes spanyol szakember.

Borítókép: José Luis Mendilibar Dejan Sztankoviccsal a háttérben (Fotó: MTI/Illyés Tibor)