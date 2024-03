Undorító húzással próbálta menteni doppingoló lányát az edző

Samir Benfares szerint a lányát, Sarát egy éve kezelik csontrák miatt. Két további információ teszi gyanússá az állítást. Az egyik, hogy Sara Benfares alig három hónapja, decemberben részt vett egy utcai futóversenyen. A másik, hogy a lányát egyébként edző Samir Benfares azután állt elő ezzel, hogy Sara, valamint húga, Sofia is megbukott a doppingvizsgálaton.

Samir Benfares (Fotó: wikipedia)

Samir Benfares maga is futó volt, világ- és Európa-bajnokságon is részt vett, de francia színekben. A lányok is Franciaországban születtek, 2021 végén váltottak német nemzetiségre. A németek talán már bánják, hogy befogadták őket.

Doppingolás vagy rák?

Sara Benfares EPO-val és tesztoszteronnal, Sofia is EPO-val bukott le. Ez a doppingolási módszer sokkal inkább illik az apjuk versenyzési idejébe, az 1990-es évekbe.

Feltételezhető, hogy a lányok edzőjeként Samir Benfares magát is védte, amikor Sara pozitív doppingtesztje után lánya csontrákjára, illetve annak a kezelésére hivatkozott. A húzás azonban – egyáltalán nem meglepő módon – nem nyerte el mindenki tetszését.