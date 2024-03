Meglökték a magyar futót, ezért maradt el az újabb bravúr a vb-n

Molnár Attila már azzal hatalmas bravúrt ért el, hogy a 400 méteres síkfutásban bejutott a fedett pályás világbajnokság döntőjébe. Magyar férfi atlétának ez korábban még sohasem sikerült, a nők között is csupán egyetlen versenyzőnknek, Forgács Judit 1987-ben, az első fedett pályás vb-n bronzérmet szerzett. Molnár Attila az elődöntőben kis híján áttörte a 46 másodperces álomhatárt, de 46,08 másodperccel így is új országos rekordot futott. Fáradtan, de bizakodva várta a döntőt.

A kritikus pillanat, amikor a portugál Coelho bevág Molnár Attila elé. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Molnár a fináléban a 2-es pályára kapott besorolást. Jól kapta el a rajtot, majd a második egyenesben hatalmasat csatázott a portugál Joao Coelhóval, hogy melyikük tud bevágni előbb a kanyar előtt. A két futó fej-fej mellett haladt, a Ferencváros atlétája talán azért is engedett, hogy elkerülje az ütközést és a bukást. Ez kulcsfontosságú pillanat volt, Molnár annak köszönhetően jutott a fináléba, hogy az elődöntőben ezen a ponton elsőként ő vághatott be az egyes pályára.

A fináléban azonban egy pillanatra lassítania kellett, ami 400 méteren végzetes. Kiesett a ritmusból és utána hiába adott bele mindent, már nem volt esélye befogni a portugált. Ennek ismeretében bravúr, hogy így is 46.11 mp alatt teljesítette a távot.

Ha nincs az ütközés, valószínűleg 46 mp-en belüli idővel ér célba. Egy vetélytársát, a cseh Matej Krseket így is megelőzte, így végül ötödik lett, ami nagyon szép eredmény. A döntő megnézhető az M4 Sport felvételén.

Kisebb meglepetésre a belga Alexander Doom megverte a 400 méteres gátfutás olimpiai és világbajnoki címvédőjét, a norvég Karsten Warholmot. A győztes ideje 45.25 mp.

Molnár Attila tudta, hogy mire számíthat

– Tudtam, hogy a döntőben nem én vagyok a nagy hal – vágott bele az értékelésbe Molnár Attila az M4 Sportnak nyilatkozva, majd kérdésre válaszolva megerősítette, igen, a kakaskodás miatt kiesett a ritmusból. Ám így is elégedett. – Ha valaki a világbajnok előtt azt mondja, hogy ötödik leszek, azt nem kinevetem, de megmosolygom – jegyezte meg, majd arról beszélt, jó érzés, hogy a sok lemondás és munka, amit az élsportba fektet, immár egyértelműen kifizetődő.

Takács Boglárka lemaradt a döntőről

A női 60 méteres síkfutás elődöntőjében Takács Boglárka a 7.20-as országos csúcsától egyetlen századdal elmaradva ötödik lett, így nem jutott be a fináléba.

– Talán az előfutamban egy picit higgadtabb tudtam maradni, és úgy futni a végét, hogy gyorsabban haladjak, és jobb időeredmény legyen. Ugyan az idő most lett jobb, futástechnikailag talán az előfutamban teljesítettem jobban. Nem tudom, hol ment el, de a végén úgy gondoltam, közel vagyok a többiekhez – mondta a vegyes zónában a kétszeres U23-as Európa-bajnoki ezüstérmes sprinter, majd hozzátette, jobb időre számított, és nem elégedett, de a szezonja stabil volt, és sokat lépett előre, ami biztató a szabadtéri viadalokra nézve. A 22 éves magyar atléta azt is elárulta, az utóbbi években nem úgy sikerült a 60 méter, ahogy szerette volna, így el is keseredett, és úgy érezte, ez nem az ő versenyszáma, de mostanra ez megváltozott.

Világcsúcs női 400 méteren

A szabadtéren kétszeres világbajnok Femke Bol 49.17 másodperces világcsúccsal nyerte a női 400 métert.

A férfiaknál 60 m gáton Grant Holloway beállította két évvel ezelőtti versenyrekordját és magabiztosan védte meg világbajnoki címét.

A férfi távolugrás döntőjében az olimpiai, világ- és Európa-bajnok görög Miltiadisz Tentoglu és a mindössze 19 éves, korosztályos Európa-bajnok olasz Mattia Furlani is 8,22 métert ugrott első nekifutásra. A folytatásban már nem tudtak ennél messzebbre jutni, így az ezt követő második legjobb ugrás döntött a vb-címről, melyet végül a görög érdemelt ki 8,19 méteres kísérletével. Furlani pedig a fedett pályás vb-k történetének legfiatalabb érmese lett távolugrásban.

Női 3000 méteren amerikai győzelem született, Elle St.Pierre csaknem egy évvel gyermeke születése után érte el karrierje legjobb eredményét, ráadásul versenycsúcsot futott Glasgowban.

A férfiaknál ugyanebben a versenyszámban Josh Kerr hazai pályán szerzett vb-címet, miután az utolsó körben a negyedik helyről egy hatalmas hajrával az élre állt, ezt pedig a közönség ovációval és tapsviharral ünnepelte.

Borítókép: Molnár Attila mindent kiadott magából (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)