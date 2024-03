Keserű búcsú az ifjabb Ocskay Gábor nevét viselő jégcsarnoktól

Négy között a Fradi is A magyar bázisú bajnokságban, az FTVC is bejutott a legjobb négy közé, miután a negyeddöntő ötödik mérkőzésén 2-0-ra legyőzte a Debrecent és 4-1-re megnyerte a párharcot. Elődöntős a címvédő Gyergyó is, miután 4-0-lal kisöpörte az Újpestet. A Budapest JAHC–Csíkszereda párharc 2-2-re áll, a Brassó pedig 3-2-re vezet a DVTK ellen.