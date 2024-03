Klopp humorral oltotta le a csehek liverpooli próbálkozását

Klopp: Darwin Núnez állandó veszélyt jelent

Szoboszlai ezúttal nem került terítékre, kérdésre válaszolva Klopp a két gólt szerző Darwin Núnezt méltatta, aki szerinte nagyszerűen beilleszkedett a csapatba, mostanában termeli a gólokat, de ha nem is talál be, akkor is állandó veszélyt jelent a kapu előtt.

A Manchester City elleni rangadó csak érintőlegesen került szóba, Klopp csupán annyit mondott, repülnek haza, hogy feltöltődjenek a vasárnapi meccsre.

Íme, Jürgen Klopp teljes sajtótájékoztatója:

Borítókép: Jürgen Klopp elégedetten távozik Prágából (Fotó: Martin Divisek)