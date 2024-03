Szoboszlai nem is sejtheti, melyik klasszis sportoló a hatalmas szurkolója + videó

A párizsi olimpia egyik „titkos” magyar aranyesélyesének számító Pekler Zalán elmondta, hogy a labdarúgás már gyerekkorában rabul ejtette, a családjában ugyanis mást is megfertőzött ez a sportág, a bátyja és az édesapja is focizott, így a kertben állandóan a labdát rúgták. Egy tévében meglátott Liverpool-mérkőzés hangulata, a szurkolók lelkesedése ragadta magával, és azóta is hűséges a Vörösökhöz. A Liverpool iránti rajongása pedig még erősebbé vált, amikor tavaly nyáron a csapathoz igazolt. Mint megjegyezte, a saját olimpiai kvótaszerzése után számára ez volt a nyár második legfontosabb sporthíre.

Pekler Zalán számára a nyár második legfontosabb sporthíre Szoboszlai Dominik liverpooli szerződése volt Forrás: Liverpool FC

Pekler bízik benne, hogy a Premier League tabelláján élen álló Liverpool megnyeri a bajnokságot, s reméli, hogy a fiatal játékosok továbbra is megkapják a lehetőséget a bizonyításra Jürgen Klopp vezetőedzőtől. Így csütörtökön a Sparta Praha elleni Európa-liga-meccsen is, amelyet idegenben is illene megnyerniük. Szoboszlai Dominik játékára a hétvégi, Manchester City elleni bajnoki rangadón mindenképpen számít; az nem is kérdés, hogy ez lesz a sokkal fontosabb és nehezebb meccs.