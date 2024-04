A Ferencváros végleg eloszlathatja az illúziót a magyar futballban

Persze a lehetőségek, a hagyományok és a célok is egészen mások a két zöld-fehér csapatnál: míg a Paks az esetleges ezüstéremmel is beállítaná története legjobb, 2010/11-es NB I-es eredményét, az elmúlt idényekben immár a nemzetközi színtéren is rendre bizonyító Ferencvárosnál Dejan Sztankovics rendre elmondja: a cél a duplázás, azaz a bajnoki cím és a Magyar Kupa megnyerése.

Utóbbi sorozatban szerdán a Ferencváros és a Paks is bejutott az elődöntőbe, a sorsoláson pedig elkerülték egymást, így a papírforma alapján 2022 után ismét ez a két csapat vívhatja az MK-döntőt.

Megszakadhat a Ferencváros sorozata?

Bajnoki döntőnek túlzás lenne nevezni a két zöld-fehér egyesület vasárnapi meccsét, a Ferencvárosnak akár még az is beleférhet, hogy az őszi, paksi vereség után ismét kikapjon Bognár György csapatától, hiszen ekkor is megőrizne két pontot előnyéből, ráadásul eggyel kevesebb meccset is játszott, mint a Paks.

A Ferencváros az elmúlt öt idényből négyszer tíz pont fölötti előnnyel zárt a tabella élén, s tavaly is csak azért nem, mert az aranyérem bebiztosítása után az utolsó három fordulóra leeresztve már csak három zakót gyűjtött be. S ha vasárnap a Fradi nyer a Paks ellen, akkor, bár matematikailag még nem biztosítja be az újabb bajnoki címét, de lényegében bebizonyítja: idén is csak illúzió volt, hogy más csapatnak lehet esélye az NB I megnyerésére.

NB I, 27. forduló Péntek

Újpest–ZTE 20.00 (tv: M4 Sport) Szombat

Fehérvár–Mezőkövesd 14.15 (tv: M4 Sport)

DVTK–Kisvárda 16.30 (tv: M4 Sport +)

Debrecen–MTK 19.30 (tv: M4 Sport) Vasárnap

Ferencváros–Paks 14.45 (tv: M4 Sport)

Kecskemét–Puskás Akadémia 17.30 (tv: M4 Sport)

