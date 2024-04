Ter Stegen hatalmas hibája után nem meglepőek a reakciók + videó

A találkozó 22. percében a Barcelona szerezte meg a vezetést Fermin révén, de a Valencia öt perc múlva egyenlített. Ter Stegen a kapujából kifutva elegáns megoldást választott, amikor megpróbálta elpörgetni a labdát Hugo Duro fölött, de elszámította magát, a támadó mellére emelte, aki köszönte szépen, ellépett mellette, és az üres kapuba lőtt. A 38. percben pedig a vendégek fordítottak: Araújo szabálytalankodott a 16-oson belül, Pepelu pedig belőtte a büntetőt. Emlékezhetünk, Araújo főszerepet játszott abban, hogy a Barca kiesett a BL negyeddöntőjében, a Paris Saint-Germain elleni meccsen kiállították, és ez alapozta meg a franciák 4-1-es győzelmét a barcelonai visszavágón.

Araújo nem tudta meggyőzni a játékvezetőt arról, hogy nem szabálytalankodott (Forrás: X/Barca Universal)

Most viszont a Barcának Ter Stegen és Araújo nagy hibája is belefért, mert az első félidő hosszabbításában a Valencia kapusa, Mamardasvili is hibázott. Rosszul vette át a labdát, és a 16-oson kívül menteni igyekezve kézzel ütött bele, amiért kiállították. A házigazda pedig a második játékrészben kihasználta az emberelőnyét, és Lewandowski mesterhármasával 4-2-re fordított. A támadó kétszer fejessel, a 93. percben pedig szabadrúgásból talált be.

Xavi kiállt Araújo és Ter Stegen mellett

A találkozó után Xavi mindkét hibázó játékosát megvédte:

– Az egyéni hibák a koncentráció hiányának a következményei. Annyi minden történt velünk ebben a szezonban… – utalhatott Xavi a BL-kiesésre, amit akkor Kovács István játékvezető számlájára írt, majd a Real Madrid elleni 3-2-es vereség után a gólvonal-technológia hiánya miatt dühönghetett – ez volt a Barca legutóbbi két meccse a hétfői találkozó előtt. – Araújo sokszor mentett már meg bennünket különböző helyzetekben. Ter Stegen pedig az egyik legkedveltebb játékos az öltözőben, olyan, aki mindig figyel arra, hogy a társait segítse. Most pedig érthetően őt támogatták a többiek a hibája után.

De még Hugo Duro is ezt tette:

– A hibája után odamentem hozzá, és kezet fogtam vele. Tudom, hogy régóta nem követett el ilyen hibát, és ő egy nagyon alázatos ember – mondta a Valencia első góljának szerzője.

A triplázó Lewandowski szerényen nyilatkozott:

– A második félidőben jól játszottunk, és ha mindenki jól játszik, akkor nekem is könnyebben megy a gólszerzés...