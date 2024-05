Guardiola nagy bánata: Most elszámoltam magam…

Semmi sem szólt a Manchester United mellett az FA-kupa szombati döntője előtt. Ellenfelük, a Manchester City nagy csatában megnyerte a bajnokságot, míg az MU 31 ponttal kevesebbet szerezve nyolcadik lett ugyanott. Még a nemzetközi kupaporondra sem jutottak volna ki a Vörös Ördögök, ha nem nyerik meg az FA-kupát, de a kupagyőzelemmel végül sikerült nekik.

A Manchester United játékosai a trófeával. Fotó: MTI/AP/Kin Cheung

A Vörös Ördögök Alejandro Garnacho és Kobie Mainoo találatainak köszönhetően két góllal elhúztak az első félidőben. A szürkén játszó Manchester City a második játékrészre összekapta magát, ám egyenlíteni nem tudott, Jeremy Doku csak a 87. percben szépített. Guardiola csapata 2-1-re veszített, ezzel a Bajnokok Ligája után az FA-kupában sem védte meg a címét.

Guardiola csalódott, Ten Hag büszke

– Először is gratulálni szeretnék a Manchester Unitednek – kezdte Guardiola. – A második félidőre feljavultunk, de egyébként nem volt jó a taktikánk. Volt egy tervem, de ez nem működött. Nálunk volt az irányítás, mint máskor is, ha a United az ellenfél, mégsem tudtunk helyzeteket kidolgozni. Csalódottak vagyunk most, ami természetes egy elveszített döntő után, viszont egy csodálatos idényen vagyunk túl. Több trófeáért is harcban álltunk. Most pihenünk egy kicsit, aztán visszatérünk.

A Manchester City menedzsere kollégájáról, Erik ten Hagról is elmondta a véleményét. Hiába nyerte meg a döntőt a Manchester United, könnyen lehet, hogy a holland edzőtől a következő napokban megszabadulnak a Vörös Ördögök.

– Ők azok, akik döntést hoznak a jövőjéről, nem én. Egy kedves emberről van szó, kiváló szakemberről, az FA-kupa megnyerése pedig most olyan fontos volt a csapatának, mint nekünk tavaly. Beszélgettünk, megöleltünk egymást. Mi most szomorúak vagyunk, de holnap már ünnepelni fogjuk mindazt, amit elértünk. Ahogy az életben, úgy a futballban is egyszer nyerünk, máskor veszítünk…

Erik ten Hag nem fukarkodott a dicsérettel, amikor a csapatáról kérdezték a mérkőzést követő sajtótájékoztatón. Az őket ért kritikákra is reagált.

– Minden dicséret a játékosokat illeti. Remekül játszottunk, erősek voltunk. Most láthatták, hogyan tudunk játszani, ha minden játékos a rendelkezésünkre áll. Néhányan még valójában nem is voltak elég fittek, hogy pályára lépjenek, a teljesítményük mégis jó volt. Az egész idény során mondtam önöknek, hogy ha a játékosaim egészségesek, akkor jól tudunk játszani. Most kiváló teljesítményt nyújtottunk a világ legjobb csapata ellen. A városi rivalizálás miatt különösen fontos egy ilyen meccs. De nekünk nem ez volt a lényeg, hanem annyi csalódás után meg akartuk mutatni, hogy képesek vagyunk nagy dolgokra – nyilatkozta a United menedzsere, hozzátéve, hogy igazságtalanok voltak az őket ért kritikák. – Nem álltak rendelkezésünkre a játékosok. Nem játszottunk jól, de folyamatosan kényszermegoldásokat kellett kötnünk, úgyhogy nem is játszhattunk úgy, ahogy szerettünk volna. Az itteni két idényem alatt talán háromszor vagy négyszer fordult elő, hogy a teljes keret a rendelkezésemre állt.