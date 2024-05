Döntőben kapott ki a City, mégis az ellenfél edzőjét rúghatják ki

Erik ten Hag azzal a tudattal készíthette fel a csapatát a Manchester City elleni FA-kupa-döntőre, hogy minden bizonnyal ez lesz az utolsó mérkőzése a Manchester United élén. Szigetországi pletykák szerint a holland vezetőedzőt még a kupagyőzelem sem menthette volna meg a kirúgástól, de persze a legtöbben inkább a világoskékek sikerére számítottak a szombati fináléban. Pep Guardiola csapata ugyanis eddig egy meccset sem veszített el idén Angliában, a Unitednek pedig egyébként sem megy a bajnoki címet újra elhódító városi rivális ellen, a legutóbbi hét egymás elleni meccsből egy győzelem mellett hatot elbukott.

Hiába a City elleni győzelem, Erik ten Hagnak minden bizonnyal mennie kell. Fotó: AFP/Ben Stansall

A Vörös Ördögök viszont nem törődtek az esélyekkel, és az első félidőben csak loholtak a labda után (77-23 volt a labdabirtoklási arány a City javára), ennek ellenére is szereztek két gólt. Az elsőhöz Josko Gvardiol hozzájárulására is szükség volt. A horvát védő hazafejelte a labdát, arra azonban nem figyelt, hogy Stefan Ortega is kijött a kapujából. Alejandro Garnacho lecsapott a labdára, a hibát kihasználva megszerezte a vezetést a 30. percben. Nyolc perccel később módosult újra az eredmény, de akkor csak átmenetileg, mert gólját les miatt érvénytelenítették. A 39. percben viszont már tényleg megszületett a United második gólja: Bruno Fernandes átadása után Kobie Mainoo a bal alsót célozta meg.

Túl későn jött a City gólja

A Manchester City eközben semmire sem ment az első félidőben. Három próbálkozása körül mindössze egy talált kaput, az xG, azaz a várható gólok száma mindössze 0,17 volt Erling Haalandéknál az MU 1,53-jához képest. A második játékrészben nagyobb sebességre kapcsolt Guardiola gárdája, sikerült több helyzetet kialakítania, ám a szépítő gól későn, csak a 87. percben született meg, Jeremy Doku állította be a 2-1-es végeredményt. A Manchester United 2016 után újra elhódította az FA-kupát, összességében pedig tizenhárom győzelemnél tart a sorozatban.

Nyolc évvel ezelőtt szintén egy holland edző, Louis van Gaal vezette sikerre a Vörös Ördögöket, két nappal később mégis megvált tőle a klub. Vajon Ten Hag is ugyanerre a sorsra jut?

FA-kupa, döntő:

Manchester City–Manchester United 1-2 (0-2)

gólszerzők: Doku (87.), ill. Garnacho (30.), Mainoo (39.)