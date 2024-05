Örömünnep Klopp liverpooli búcsúján, de az igazi öröm a bajnok Cityé

Eljött a nap, amikor Jürgen Klopp utoljára vezette a Liverpool csapatát. Ez volt a 491. meccs, amelyen a német edző volt a Vörösök vezetőedzője, több pedig nem lesz. Örömünnepre készült az Anfied Road, főleg, hogy különösebb tétje már nem volt a mérkőzésnek, már eldőlt, hogy a Liverpool a harmadik helyen fejezi be az idényt. Így festett Klopp utolsó kezdője (Szoboszlai Dominik nélkül): Alisson – Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson – Elliott, Endo, Mac Ellister – Szalah, Gakpo, Diaz.

Egyetlen játékos sem maradt Klopp első liverpooli kezdőjéből, amellyel 2015. október 17-én felállt a Tottenham ellen (0-0). Az így festett:

Ennyit a múltról, a mostani Liverpool mindent megtett, hogy Klopp szépen búcsúzzon. Sőt még a Wolverhampton is, amely a 28. percben emberhátrányba került Semedo durva belépője és piros lapja miatt. Mac Allister a 34. percben meg is szerezte a vezetést, a gólpasszt Elliott adta, aki a tavasszal gyakorlatilag kiszorította Szoboszlait a kezdőből, többek között azért is, mert március eleje óta már a kilencedik gólpasszát osztotta ki az összes tétmeccset figyelembe véve, aminél senki sem adott többet a Premier League-ben szereplők közül ebben az időszakban.

A 40. percben pedig Quansah góljával már 2-0 volt a Liverpool előnye. Ezután sok helyzetet kidolgozott, de azokat el is puskázta Klopp csapata, így kiütés nem lett a vége, de könnyed győzelem igen.

Szoboszlai a 81. percben érkezett, Klopp őt is megölelte még egyszer utoljára, amikor pályára küldte, a magyar középpályáson pedig semmilyen sértődöttség nem látszott a mellőzése miatt, mosolyogva érkezett.

Az Anfield Roadon mindenki ünnepelt. Ünnepelte Jürgen Klopp sikerét, és azt, amivé vált a csapat az irányítása alatt – angol bajnokká (2020), BL-győztessé (2019), újra naggyá.

Megint a Manchester City a Premier League bajnoka

A bajnoki cím sorsa volt az egyetlen igazán fontos, még eldöntésre váró kérdés a Premier League utolsó fordulója előtt. A Manchester City indult a pole pozícióból, két ponttal állt az előző évadban ezüstérmes Arsenal előtt, így a saját kezében volt a sorsa. Pep Guardiola csapata pedig az ilyen helyzetekben nem szokott hibázni, és nem is tette meg ezt: Phil Foden már a második percben megszerezte a vezetést a West Ham United ellen hazai pályán, a 18. percben pedig már a második gólját jegyezte.

Pep Guardiola újra bajnok lett a Manchester City élén (Fotó: EPA/Ash Allen)

Hogy maradt még némi izgalom, arról Kudus 42. percben érkező szépítő találata tett, de a City az 59. percben szép lövésével visszaállította a megnyugtató kétgólos különbséget. Így aztán szinte mindegy is volt, hogy mi történik az Arsenal meccsén. Mikel Arteta csapata egyébként sem helyezett nyomást a Cityre, az Everton vezetett ellene a 40. percben, igaz, három perccel később sikerült kiegyenlíteni, s végül a 2-1-es győzelmet is kicsikarni Kai Havertz 89. percben szerzett góljával.

De a City végül 3-1-re nyert, ezzel megvédte a kétpontos előnyét az élen és a tavalyi bajnoki címét egyaránt, Guardiola zsinórban negyedszer, összességében hatodszor ért fel a csúcsra a manchesteriekkel az angol élvonalban.

Premier League, 38. (utolsó) forduló:

Arsenal-Everton 2-1 (1-1)

Brentford-Newcastle United 2-4 (0-3)

Brighton-Manchester United 0-2 (0-0)

Burnley-Nottingham Forest 1-2 (0-2)

Chelsea-Bournemouth 2-1 (1-0)

Crystal Palace-Aston Villa 5-0 (2-0)

Liverpool FC-Wolverhampton Wanderers 2-0 (2-0)

Luton Town-Fulham 2-4 (1-2)

Manchester City-West Ham United 3-1 (2-1)

Sheffield United-Tottenham Hotspur 0-3 (0-1)

A végeredmény:

1. Manchester City 38 96- 34 91 pont - Bajnokok Ligája-induló

2. Arsenal 38 91- 29 89 - BL-induló

3. Liverpool FC 38 86- 41 82 - BL-induló

4. Aston Villa 38 76- 61 68 - BL-induló

5. Tottenham Hotspur 38 74- 61 66 - Európa-liga-induló

6. Chelsea 38 77- 63 63 - Európa-liga/Konferencia-liga-induló

7. Newcastle United 38 85- 62 60

8. Manchester United 38 57- 58 60

9. West Ham United 38 60- 74 52

10. Crystal Palace 38 57- 58 49

11. Brighton 38 55- 62 48

12. Bournemouth 38 54- 67 48

13. Fulham 38 55- 61 47

14. Wolverhampton Wanderers 38 50- 65 46

15. Everton 38 40- 51 40

16. Brentford 38 56- 65 39

17. Nottingham Forest 38 49- 67 32

18. Luton Town 38 52- 85 26 - kiesett

19. Burnley 38 41- 78 24 - kiesett

20. Sheffield United 38 35-104 16 - kiesett

Az Evertontól nyolc, a Nottinghamtől négy pontot levontak.

