A Liverpool kudarcát ünnepli a csodában reménykedő Arsenal

A legutóbbi négy éles utolsó fordulót a Manchester City várta az élről, s mind a négy alkalommal meg is szerezte az aranyérmet, de csak egyszer úgy, hogy nem került hátrányba az utolsó fordulóban. 2014-ben éppen a West Ham ellen nyert 2-0-ra a City, amely most is az ellenfele lesz az utolsó játéknapon.