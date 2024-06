Volt játékosa reméli, Klopp nem lesz boldog + videó

Robertsonék most ezen szeretnének változtatni, bár Németországgal, Svájccal és a liverpooli csapattársát, Szoboszlai Dominikot is bevető magyar válogatottal egy csoportban nem túl jók a kilátásaik. A csapatkapitány azért reménykedik benne, hogy a Nationalelf ellen is meglepetést tudnak okozni.

– Sok minden ösztönöz minket, de a leginkább az, hogy egy legendás csapattá váljunk. Ez a motivációnk, mi akarunk az első skót válogatott lenni, amely bejut a kieséses szakaszba. Történelmet akarunk írni, tudjuk, mi a tét. Mi lehet a legrosszabb, ami történhet velünk? Hogy ott leszünk a kieső csapatok között? Nincs rajtunk nyomás, senki sem vár tőlünk sokat. Mindent beleadunk. Nehéz lesz a hazai közönség előtt játszó németek ellen, tiszteljük őket, de remélhetőleg problémákat tudunk okozni nekik az este. Készen állunk, bízom benne, hogy ez a pályán is meglátszik majd péntek este – mondta eltökélten a 30 éves játékos.