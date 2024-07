Bajnokok Ligája: vigyázz, Fradi, bravúrra készülnek a veretlen Szentek

Egy igazi tündérmese sokadik fejezetét írja egy ideje a The New Saints csapata. A walesi gárda amellett, hogy az előző kiírásban megszerezte története 16. bajnoki címét, sikerrel vette a Bajnokok Ligája selejtezőjének első kanyarját is, mégpedig igencsak magabiztos teljesítménnyel. A Szentek könnyedén, 4-1-es összesítéssel jutottak túl a montenegrói FK Decsicsen. Azaz, az előző kiírás kezdete óta már a 36. mérkőzésükön maradtak veretlenek.

A walesi csapat legfanatikusabb szurkolói Budapestre is elkísérik a gárdát Forrás: Tnsfc.co.uk

Nem csoda, ha a csapat – amely egy walesi és egy angol kisváros közös klubja – arany emlékérmet bocsát ki az elmúlt időszak teljesítményének tiszteletére. A The New Saints ugyanis a 32 fordulós bajnokságot 30 győzelemmel és két döntetlennel zárta, ráadásul megdöntve eddigi klubcsúcsát, összesen 117 alkalommal vették be az ellenfelek kapuját. A fejlődés szemmel látható a gárda játékában, nem véletlen, hogy a klubvezetők abban reménykednek, hogy első walesi csapatként fognak majd bejutni valamelyik nemzetközi kupasorozat csoportküzdelmeibe.

Noha a walesiek mernek nagyot álmodni, azt nem győzik hangoztatni, nem ők a Ferencváros elleni párharc esélyesei. Ugyanakkor megpróbálnak mindent megtenni azért, hogy akár a feröeri KI mintájára megtréfálják az elmúlt öt szezon mindegyikében főtáblára jutó ferencvárosiakat.

– A Ferencváros egy hatalmas klub erős kerettel és kiváló szakmai stábbal. De mi is megérdemelten vagyunk itt, persze a mostani ellenfelünk magasabb szintet képvisel, mint az előző körben a montenegrói Decsics. Ennek ellenére nem turistáskodni jöttünk, hogy megnézzük ezt a gyönyörű stadiont. Hiába lesz sok szurkoló, a pályán tizenegy játékos küzd tizenegy ellen. Azt szeretnénk, hogy mindenképpen maradjon esélyünk a visszavágón a továbbjutás kivívására – összegzett Craig Harrison, a walesi együttes szakvezetője, aki eddig nyolc bajnoki címet nyert a csapattal.

Craig Harrison, a walesi együttes szakvezetője támadó szellemű csapatot küld ma este a pályára Forrás: Tnsfc.co.uk

Szerinte a csapategység és az összetartás a TNS legnagyobb erőssége, mivel vannak, akik már tíz éve együtt futballoznak. Hozzátette, alapvetően támadó szellemű a csapata, de persze más a helyzet, amikor ilyen nehéz ellenféllel állnak szemben. Alaposan felkészült a Fradiból, megnézte az Üllői útiak új edzőjének, Pascal Jansen korábbi csapatának meccseit is, így holland szakemberről lévén szó, labdaorientált játékra és 4-3-3-as formációra számít a Ferencvárostól, mint a West Ham United elleni felkészülési találkozón.

Nem csinált titkot abból, hogy a szombati főpróbájuk nem éppen a legjobban sikerült, igaz, az angol hetedosztályú Macclesfield ellen – amely 1-1-es döntetlennel végződött – elsősorban a próbajátékon lévőknek adott lehetőséget, az alapjátékosok csak a második félidőben léptek pályára.

Két határváros közös csapata a The New Saints

Magát a klubot egyébként 1959-ben alapították két határváros, a walesi Llansantffraid és az angol Oswestry közös csapataként. A klub erejéről mindent elmond, hogy mára a walesi élvonal legeredményesebb csapatává vált, 16 bajnoki címével egyelőre letaszíthatatlannak tűnik a trónról, 2001 óta minden idényben bajnokként vagy ezüstérmesként végzett, egyedül a 2008–2009-es bajnokságban adták ennél alább, hiszen akkor a hatalmas csalódást keltő harmadik helyen végeztek.

A nemzetközi kupában először 2006-ban találkozhattunk a walesiekkel, akkor a BL-selejtezőben 6-0-s összesítéssel estek ki a Liverpool ellenében. A 2010–2011-es idényben az ír Bohemianst búcsúztatva a második körbe jutott a csapat, ahol vereséget szenvedett a belga Anderlechttől, és kiesett.

A jelenlegi vezetőedző angol lévén az angol játékosokat részesíti előnyben, olyannyira, hogy a huszonkilences keretben mindössze hét olyan futballista van, aki ízig-vérig walesinek mondhatja magát. Ettől függetlenül száz százalékig brit együttesről van szó, hiszen légiósai is angol állampolgárok, akad amerikai–angol, lengyel–angol és ír–angol labdarúgója is. A Szentek legveszélyesebb futballistája a 21 esztendős Brad Young – a csatár az FK Decsics ellen mindkét mérkőzésen a kapuba talált –, a keret összértéke csupán 2,76 millió euró. Csak halkan jegyezzük meg, a Ferencvárosé 54.53 millió euró.

Modern miniaréna várja a Fradit

Noha a The New Saints walesi csapat, hazai találkozóit az angol–walesi határ közelében fekvő Oswestryben játssza. Az aréna finoman fogalmazva sem mondható grandiózusnak, a Park Hall lelátóin telt ház esetén is legfeljebb 2900-an zsúfolódhatnak össze, míg a visszavágón a legmodernebb technológiával készült monofil műfű várja majd a Ferencváros játékosait. Az már csak hab a tortán, hogy a TNS stadionja a világ első szén-dioxid-semleges pályája.

A Videotont már megszorongatták a walesiek

Mindenesetre egyszer már megtapasztalhatta egy magyar kupacsapat, hogy nem is olyan könnyű átlépni a walesieken. A 2015–2016-os idényben – ugyancsak a BL második selejtezőkörében – a Videotonnal csapott össze, a fehérváriak Gyurcsó Ádám 77. percben esett góljával nyertek Oswestryben.

A visszavágón nagy meglepetésre Matthew Williams 78. percben szerzett találatával 1-0-ra vezetett a The New Saints, a magyar bajnok csupán a hosszabbításban, a 107. percben esett újabb Gyurcsó-góllal, 2-1-es összesítéssel jutott tovább.

Bízzunk abban, hogy a ma esti, 20 órakor kezdődő Üllői úti, valamint az egy hét múlva Oswestryben rendezett meccsek után a Ferencváros lesz az a csapat, amelyik már biztos csoportkörösnek vallhatja magát.