Fertőzött gyepen játssza az új szezon első meccsét a Fradi a Groupama Arénában

Az FTC ellenfele, a The New Saints már túl van két meccsen a BL kvalifikációjában, a walesiek a montenegrói Decic gárdáját búcsúztatták egy-egy győzelemmel és döntetlennel, 4-1-es összesítéssel az első selejtezőkörben. Ezzel szemben a magyar bajnokcsapat még nem játszott tétmérkőzést, ellenben a labdarúgóknak a nyári szünet után két edzőtáborban volt lehetősége összecsiszolódni a nyáron kinevezett új vezetőedzővel, Pascal Jansennel és stábjával.

Jutott elegendő idő az ismerkedésre

– Jól éreztem magam a szabadság alatt, otthon, Ecuadorban is voltam a családdal. Sikerült teljesen feltöltődnöm, ugyanakkor szerintem a csapattársaim nevében is elmondhatom, hogy mindenki várta már az első tétmérkőzést. Várjuk a Bajnokok Ligája-selejtezőt, a szezonstartot, izgatottak vagyunk, én személy szerint nagyon boldog vagyok, hogy visszatértünk – kezdte a 29 éves Cristian Ramírez, aki lapunk kérdésére válaszolva beszélt az Ausztriában eltöltött két edzőtábor tapasztalatairól is. – Jó edzőtáborokon vagyunk túl, hasznos felkészülési meccseket játszottunk remek ellenfelek ellen. Szerintem nagyon fontos volt a csapat számára, hogy volt elegendő időnk megismerkedni az új stábbal, edzőkkel. Száz százalékban pozitívan értékelném a felkészülési időszakot, készen állunk a szezon első mérkőzésére!

Ramírez újságírói kérdésre válaszolva elmondta: nehéz mérkőzésre, kemény ellenfélre számít kedd este.

– A keddi meccs egy döntő lesz számunkra, de még csak az első lépés egy hosszú úton. Megfelelően készültünk az ellenfélre a héten is, mi leszünk itthon, ezért biztos vagyok benne, hogy a hazai pálya mellettünk lesz

– mondta.

A labdarúgótól a holland szakvezető, Pascal Jansen vette át a szót.

Kedden kiderül, mit tud az ellenfél Európában

– A felkészülési időszak jól sikerült, ám lezárult, készen állunk az első mérkőzésre. Ha edzőként egy új országba, új csapathoz kerülsz, először meg kell ismerned a játékosokat, a klubot, nekünk ez sikerült. Szerencsés helyzet, hogy 40 napunk volt a felkészülésre, de ha csak húsz lett volna, akkor annyi idő alatt készültünk volna el – jelentette ki a korábban a holland AZ Alkmaar csapatánál edzősködő Jansen. – Tisztelnünk kell az ellenfelet. Tisztában vagyunk azzal, hogy a The New Saints a saját bajnokságában mire képes, azt viszont csak kedden tudjuk meg, hogy a nemzetközi porondon milyen teljesítményt nyújt. A felkészülés első napjától kezdve erre a meccsre készültünk.