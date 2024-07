A mumusával is szembekerülhet a Ferencváros a BL-selejtezőben

Hétfőn (ma) sorsolják ki az európai kupasorozatok 3. fordulójának lehetséges párosításait, és több hazai csapat szurkolóinak is érdekesek lehetnek a nyoni történések. Elsőként, délben a Bajnokok Ligája lesz terítéken a Ferencvárossal.

A Ferencváros tavaly megégett a BL-selejtezőben Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

A zöld-fehérek a második fordulóban kapcsolódnak be a küzdelmekbe, kedden 20 órakor a Groupama Arénában rendezik meg a walesi bajnok The New Saints FC elleni párharc első felvonását, egy héttel később pedig az is eldől, melyik csapat jut tovább. Amennyiben ez a Ferencváros lesz, a harmadik körben is kiemelt gárda a következő együttesek közül kaphat ellenfelet:

Malmö (svéd)–KÍ Klaksvík (feröeri)

Santa Coloma (andorrai)–FC Midtjylland (dán)

Panevezys (litván)–Jagiellonia Bialystok (lengyel).

Ott van köztük a Klaksvík is, amely tavaly nagy pofont adott a Fradinak, és kiejtette a magyar bajnokot.

Az ulloi129.hu arra is felhívta a figyelmet, mi történik, ha a Ferencváros nem tudná legyűrni a walesieket. Akkor az Európa-liga selejtezőinek harmadik fordulójában találná magát Pascal Jansen csapata, és a következő klubokból kerülne ki az ellenfele:

APOEL (ciprusi)–Petrocub Hincesti (moldáv)

Ludogorec Razgrad (bolgár)–Dinamo Minszk (fehérorosz)

Panevezys (litván)–Jagiellonia Bialystok (lengyel).

A Ferencváros mellett három magyar csapat kap ellenfelet

A BL után természetesen az Európa-ligában és az Európa-konferencialigában is sorsolnak, 13, illetve 14 órakor. Utóbbiban három magyar csapat lesz érdekelt.

A Puskás Akadémia játék nélkül juthat tovább az Ekl-selejtező 3. fordulójába, miután az ukrán Dnyipro-1-et vélhetően kizárják a versengésből. Ezután ezen csapatok egyike következhet:

CSZKA 1948 (bolgár)–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)

Zimbru Chisinau (moldovai)–Ararat (örmény)

Braga (portugál)–Maccabi Petah-Tikva (izraeli) – a vesztessel játszhat

Ajax (holland)–FK Vojvodina (szerb) – a vesztessel játszhat

FC Noah (örmény)–Sliema Wanderers (máltai).

A Paks a selejtező 2. körében a ciprusi AEK Larnacával csatázik. Ha továbbjut, az alábbi klubok egyike ellen folytathatja:

St. Patrick's Athletic (ír)–FC Vaduz (liechtensteini)

Mladá Boleslav (cseh)–FK Transinvest (litván)

Iberia Tbiliszi (grúz)–Partizani (albán)

FK Radnicski (szerb)–FK Mornar (montenegrói)

Corvinul Hunedoara (romániai)–HNK Rijeka (horvát) – a vesztessel játszhat.

A Fehérvár az azeri Sumqayittel csatázik legközelebb, a 3. fordulóban közülük kerül ki a Vidi ellenfele:

FC Köbenhavn (dán)–FCB Magpies (gibraltári)

Omonia (ciprusi)–Torpedo Kutaiszi (grúz)

Riga FC (lett)–Slask Wroclaw (lengyel)

Olimpija Ljubljana (szlovén)–Polisszja Zsitomir (ukrán)

Zrinjski Mostar (bosnyák)–NK Bravo (szlovén)

NK Osijek (horvát)–Levedia Tallinn (észt).