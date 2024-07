Három érdekesség, amit a Magyar Nagydíj után tudunk

Alighogy leintették a Magyar Nagydíjat, a paddockban dolgozó személyzet máris megkezdte a pakolást. A VIP-vendégek még kicsit élvezték a Formula–1 hangulatát, a csapatok munkatársai viszont lázasan csomagoltak, ezen a hétvégén ugyanis nincs szünet, vasárnap már Belgiumban folytatódik a világbajnokság. Mielőtt továbblépnénk, lássuk, mit tanultunk a hungaroringi hétvégéből!

A Hungaroring az „elsőbálozók” kedvenc terepe

A csapaton belüli helycsere miatt vitatható körülmények között nyert, az azonban vitán felül áll, hogy a futamgyőztes Oscar Piastri nálunk élhette át először, milyen megnyerni egy F1-es futamot. Ő már a hatodik versenyző, aki ezt elmondhatja magáról – 1993-ban Damon Hill, 2003-ban Fernando Alonso, 2006-ban Jenson Button, 2008-ban Heikki Kovalainen, 2021-ben pedig Esteban Ocon is Magyarországon győzött először. Ehhez az ötösfogathoz csatlakozott most a 23 éves Piastri, az viszont a jövő zenéje, hogy ezen belül melyik kategóriába sorol be az ausztrál – ha választhatna, valószínűleg Hillhez, Alonsóhoz és Buttonhoz hasonló utat járna be, esetükben ugyanis az első sikert később világbajnoki cím is követte.

A rajt után elsőként haladó Oscar Piastri az utolsó körökben állt újra az élre Mogyoródon. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A McLaren veszélyes lehet az „egyszemélyes” Red Bull-ra

Ötvenegy pont – 13 futam után ennyi az elmúlt éveket domináló Red Bull előnye a konstruktőri pontversenyben második helyen álló McLaren Mercedes mögött. Ez még mindig nem kevés, látva azonban a McLaren mogyoródi fölényét (első és második helyezés az időmérőn és a versenyen is, a futamon így 43 pontot kasszírozva), aggódhatnak a Red Bullnál. A háromszoros világbajnok Max Verstappen feledhető futamot futott Magyarországon, „csak” ötödik lett, míg az időmérőn hibázó, ezért eleve a mezőny második feléből induló Sergio Pérez hetedik helyezettként hat pontot mentett meg. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy a csapattársához képest az egyéni értékelésben jóval kevesebb pontot hozó Pérez a Red Bull gyenge pontja (265-124 az állás Verstappen javára), ez azonban talán még most is erős kijelentés volna, ezért inkább mondjuk úgy, hogy a McLaren két jó formában lévő, egyenletesen jó teljesítményre képes pilótát tud jelenleg a soraiban. E tény még sokat érhet a folytatásban.

Sainz továbbra is sakkban tartja a pilótapiacot

Egyetlen jövőt érintő bejelentés hangzott el a Magyar Nagydíj hétvégéjén, a Haas még csütörtökön közölte , hogy a jövő évtől nem versenyez a csapatnál a dán Kevin Magnussen. Ez azonban a teljes pilótapiac szempontjából nem volt olyan súlyú bejelentés, mintha az dőlt volna el, hogy hol folytatja Carlos Sainz. A Ferraritól Lewis Hamilton leigazolása miatt kiszorult Sainz neve az eddigiekben szinte minden lehetséges helyen felmerült, korábban szóba került vele kapcsolatban a kiadó helyet kínálók közül a Mercedes, a Williams, a Sauber, de még az Alpine ülése is.

Nem titok, nagyjából mindenki Sainz döntésére vár, az egy hónapos nyári szünet előtt már csak a vasárnapi, belga verseny van hátra. Nem kizárható, hogy ezen a héten eldől az első dominó, ami aztán elindítja a többit.

Folytatás július 26-28. között Spa-Francorschamps-ban!