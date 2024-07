A viharnak már nyoma sem volt – csütörtöki helyzetjelentés a Hungaroringről

Tekintve, hogy délutánra jócskán 30 fok fölött járt a hőmérséklet, addigra már nyoma sem volt a szerdán tapasztalható, jéggel kísért heves esőzésnek, amely valósággal eláztatta a boksz­utcát, és bizony kárt is tett a McLaren hétvégi bázisául szolgáló, autósportos nyelven csak motorhome-ként nevezett épület tetőszerkezetében. A víz már felszáradt, az építmény tetőszerkezete azonban még jól láthatóan tatarozás alatt állt.

Miközben az autók az aszfaltot koptatták, a ring közvetlen szomszédságában még csak részben kezdődött el a versenyhétvége: a pálya melletti kempingekben már elfoglalták helyüket a vendégek, az árusok közül azonban még nem minden bódé nyitott ki. A nagy tömeget péntektől várják, így az utat karbantartóknak még arra is volt idejük, hogy ahol kellett, a kisebb úthibákat megpróbálják kijavítani a Hungaro­ring felső szakasza mögötti területen.

A Haas döntött Magnussen sorsáról

Mielőtt kora délután megkezdődtek volna a hivatalos sajtótájékoztatók, a Haas mindenkit megelőzve bejelentést tett. Az amerikai istálló nálunk erősítette meg, hogy nem hosszabbítja meg Kevin Magnussen szezon végén lejáró szerződését, ezzel eldőlt, hogy a mostani versenyzői közül sem a dánt, sem pedig a korábban a 2026-tól már Audiként folytató Stake F1-hez igazolt Nico Hülkenberget nem tartja meg a Haas. Egyelőre csak annyi biztos, hogy egy fiatal brit, Oliver Bearman foglalhatja el az egyik pilótaülést.

Magnussen nem rejtette véka alá, hogy más csapatban még szívesen folytatná F1-es pályafutását, ám azt is egyértelműsítette, hogy adott esetben nem fél lezárni azt. Egyszer ezt meg is tette 2020-ban, két éve azonban újabb esélyt kapott a Haastól, így 2022 óta újra a mezőny tagja.

– Nem gondolom, hogy a közeljövőben befejezném a versenyzést. A Formula–1 az autósport csúcsa, de mindig azt vallottam, hogy az F1-en kívül is van élet

– magyarázta az újságíróknak.

Nagy élet volt a pingpongasztalnál

A pilóták számára a csütörtök ugyan a médiaszereplésekről, interjúkról is szól, mégis egy versenyhétvégén még ekkor a legnyugodtabbak. Ez meg is látszott rajtuk: a már-már fullasztó tömeg közepén álló McLaren-versenyző, Lando Norris mosolygósan nyilatkozott az őt körülállóknak, Hülkenberg jókedvűen járt fel-alá a paddockban, többen pedig pingpongütőt ragadtak, és játszottak egy kicsit a médiacenter előtti asztalnál. A pilóták közül voltak, akik csapaton belüli csatákat is vívtak – így tett például a Ferrari duója, Carlos Sainz és Charles Leclerc, az RB párosa, Daniel Ricciardo és Cunoda Juki is –, de a Kick Sauber kínai versenyzője, Csou Kuan-jü magyar nagyágyúkkal is összemérte tudását. Jónyer István és Klampár Tibor korábbi világbajnokok, valamint Ecseki Nándor, a párizsi olimpiára készülő asztaliteniszező fogadta Csou adogatásait. A nem mindennapi mérkőzés pontjait persze senki nem számolta, az összecsapás inkább a szórakozásról szólt.

Csapattársak egymás ellen: Carlos Sainz (balra) és Charles Leclerc párharca. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Hőség lesz pénteken, de szombaton eshet is

A versenyhétvége péntektől már kevésbé a vidámságról fog szólni, két szabadedzéssel megkezdődik a hivatalos program. Az előzetes előrejelzések szerint ezen a napon még gomolyfelhős, napos idő várható csapadék nélkül, és nem hagy alább a forróság sem, délutánra ugyanis 33 Celsius-fokra melegszik fel a levegő. Nem zárható ki, hogy a szombati időmérő idején érkezik egy kevés eső a Hungaroringre, addig azonban még változhatnak a jóslatok.

A szervezők közlése alapján vasárnapra már minden belépőt eladtak, péntekre és szombatra viszont még korlátozott számban elérhe­tők jegyek. Ennek ellenére biztosra vehetjük: péntektől benépesülnek a lelátók, a tavalyi Magyar Nagydíj után újra megtelik élettel a mogyoródi versenypálya.