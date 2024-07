Brad Pitt Magyarországra jött és versenyautóba is száll a Hungaroringen + videó

Brad Pitt már Mogyoródon van és elvegyült a Hungaroringen a többi csapat között, mivel ezen a hétvégén rendezik a 39. Magyar F1-es Nagydíjat. Az amerikai színészt már videóra is vették.

Elsőre sokaknak fel sem tűnhet, hiszen a színész pont olyan öltözetben sétál a magyar versenypálya kerítésein belül, mint akármelyik pilóta. A színész „jelmeze” annyira hiteles, hogy aki nem tudja, hogy éppen filmet forgat, az azt hiheti, hogy új hobbit talált magának a 61 éves sztár.

A Brad Pitt főszereplésével készülő sportfilm forgatását már tavaly elkezdték, akkor több pályán forgattak a versenyhétvégék alatt, azonban akkor a hollywoodi író- és színészsztrájk miatt a színész Magyarországra már nem jött, azonban forgatások még így is voltak a filmmel kapcsolatban. Idén azonban minden összejött. Sajtóinformációk szerint a színész egy budapesti luxusszállodában lakik, ahonnan naponta fog kijárni a mogyoródi versenypályára.

Az Apple Original Films és a Forma–1 együttműködésével jövőre érkező F1 című film nem csak Brad Pitt főszereplése miatt érdekes, ugyanis a film egyik producere és tanácsadója Lewis Hamilton, a hétszeres világbajnok pilóta, aki a hírek szerint a filmben is nagyobb szerephez jut majd a többi pilótához képest. A film rendezője pedig nem más, mint a Top Gun: Mavericket is dirigáló Joseph Kosinski. A rendező stílusa már az F1 előzetesében is felismerhető, hiszen az autók belső – pilótákat felvevő – kameraállása nagyon hasonlít a Top Gun film pilótafülke-jeleneteihez használtakhoz.

Zenei téren is nagy nevek igazoltak a sportfilmhez,

hiszen nem más lesz a zeneszerző, mint a több Oscar-díjas Hans Zimmer.

A filmben a Brad Pitt által alakított Sonny Hayes mellett Damson Idris is feltűnik, aki Joshua Pearce-et fogja alakítani, ők ketten lesznek a történet szerin az Apex GP nevű fiktív csapat pilótái. A Magyar Nemzet által korábban már bemutatott kedvcsinálóban pedig nemcsak őket de valódi pilótákat is szemügyre vehettünk néhány pillanat erejéig, ezzel még valóságosabbá téve az élményt.

Fotó: AFP/BENJAMIN CREMEL

Az előzetesben természetesen ennek a technikai versenysportnak az egyik legfontosabb elemét is megnézhettük, magát az autót.

A fiktív Apex „istállónak” a versenyautói azonban nem is annyira fiktívek.

Ugyanis a tekintélyt parancsoló arany és fekete festés alatt egy valódi versenyautó lakozik, ami ugyan nem valódi Forma–1-es, valójában „csak” Forma–2-es autó, amit a Mercedes épített úgy át, hogy a lehető legvalósághűbbnek tűnjön. Ezekbe az autókba nemcsak profi pilóták, hanem Brad Pitt és Damson Idris is beültek már és mentek velük, hogy még valóságosabb felvételek készüljenek.

A film azonban nemcsak azokból a felvételekből fog állni, amiket a stáb versenyautói rögzítenek vagy amiket utólag teljesen digitálisan készítenek el, hanem a Forma–1-ből származó valódi felvételeket is használnak majd. Egy Instagram-felhasználó az előzetes alapján azt is tudni véli, hogy az egyik Alpine versenyautó által Spa-Francorchamp-ban rögzített jelenetet használták, amin utólag kicserélték az autót.