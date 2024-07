Suárez nem harapott, de a kanárik sem: durvaság, piros lap és brazil búcsú

Brazília végig szenvedett a Copa Américán. A csoportkört két döntetlennel, illetve egy győzelemmel tudta le, igaz, az legalább 4-1-es siker volt Paraguay ellen. A kieséses szakaszban viszont azonnal megégett.

Suárezék ünnepeltek, a brazilok kiejtésével a legjobb négy közé jutottak (Fotó: AFP/Frederic J. Brown)

A brazilok tíz emberrel sem bírtak

Uruguay volt a kanárik ellenfele a negyeddöntőben. A két nagy csapat egyike sem villogott, de inkább a világoskékeknek voltak helyzeteik az első félidőben. Az első negyvenöt perc leginkább a szabálytalanságokról szólt, a játékosok nem kímélték, ütötték, rúgták egymást. Ezekre a párharcokra leginkább az uruk védője, Ronald Araújo fizetett rá, akit sérülés miatt a 33. percben le kellett cserélni.

A folytatásban sem a futballé volt a főszerep. Ezt jól bizonyítja, hogy a következő említésre méltó esemény a 74. percben kiosztott piros lap volt, amit Nahitan Nández gyűjtött be egy elleni szabálytalanságért. A brazilok emberelőnyben többet birtokolták a labdát, de talán az eltiltott Vinícius Júnior hiánya miatt sem voltak képesek helyzeteket kialakítani.

A Copa Américán döntetlenek esetén azonnal tizenegyespárbaj következik. A 0-0 után most is így volt. A brazilok közül Éder Militao és Douglas Luiz büntetője is kimaradt, az uruguayi játékosok közül viszont csak José Maria Giménez nem tudott túljárni Alisson eszén, így Luis Suárezék maradtak versenyben.

A döntő pillanat:

MANUEL UGARTE Y LA LOCURA CHARRÚA 🇺🇾 pic.twitter.com/aBkIUXcUMu — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 7, 2024

Uruguay Kolumbia ellen folytatja, míg a másik ágon Argentína–Kanada elődöntőt rendeznek.