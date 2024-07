Puskázott a kulacsáról az angol kapus a tizenegyespárbajban az Eb-n

Anglia továbbra sem játszik jól az Eb-n, de már ott van az elődöntőben. Csikorognak a Southgate-csapat fogaskerekei, így volt ez Svájc ellen is, hiszen az 1-1-es rendes játékidő után a hosszabbításban Xherdan Shaqiri felső lécénél az ellenfél járt közelebb a gólhoz. A Liverpoolban is megfordult támadó szögletből csavarta a kapura a labdát, s kis híján bejött neki a merész húzás. Az angol kapus, Jordan Pickford, miután megúszta kapott gól nélkül az esetet, a hüvelykujját feltartva jelezte is Shaqirinek, hogy szép próbálkozás volt. Aztán következett a tizenegyespárbaj, és eljött Pickford nagy pillanata.

Jordan Pickford előre tudta, hogy Manuel Akanji tizenegyese hová érkezik. Fotó: EPA/ANNA SZILAGYI

Az első svájci rúgó Manuel Akanji volt, a Manchester City védője. Gyengén és rosszul helyezve lőtt, de ahhoz, hogy Pickford védeni tudjon, el kellett találnia az irányt, hogy merre vetődjön. Ebben pedig a kulacsa volt a segítségére. Képek bizonyítják, hogy Pickford kulacsára rá volt nyomtatva, hogy a svájci játékosok hogyan és merre szeretik lőni a tizenegyeseket. Az angol kapus erről puskázott, így olvasta le Akanji lövésének az ellenszerét, hogy balra kell vetődnie.

👀💧 Pickford’s water bottle for the shootout… ‘Akanji, dive left’. pic.twitter.com/Kp7zOH2cb6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2024

Pickford a későbbiekben nem mindig követte a kulacs utasításait, és több tizenegyeset nem is védett ki a párbajban, de ennyi is bőven elég volt az angol továbbjutáshoz, köszönhetően annak, hogy a csapattársai nem hibáztak. Anglia ezzel bejutott az Eb elődöntőjébe, ahol majd a törököket kiejtő Hollandia lesz az ellenfele.

Pickford nem először puskázott a kulacsáról

Anglia ritkán nyeri meg a tizenegyespárbajait, ez volt a tizedik párbaja a világversenyeken, és mindössze harmadszorra jött ki ezekből győztesen. Legutóbb a 2018-as világbajnokság nyolcaddöntőjében Kolumbia ellen nyertek tizenegyespárbajt az angolok, és akkor is Pickford volt a hős, méghozzá ugyanezzel a módszerrel: akkor is a kulacsáról puskázott az ellenfél rúgóiról.

Hasonló eset egy szintén németországi tornán történt, a 2006-os vb-n, amelyen a németek tizenegyespárbajban győztek Argentína ellen, és a kapusuk, Jens Lehmann a sportszárába rejtett egy cetlit, amelyről leolvasta az ellenfél rúgóinak a kedvenc lövéseit, aminek köszönhetően védeni tudott.

– Ez volt a harmadik megnyert tizenegyespárbajunk, miközben keresztre feszítettek minket azért, amit legutóbb elveszítettük – emlékeztetett a meccs után Gareth Southgate arra, hogy az angolok az előző Eb döntőjében az olaszok ellen tizenegyesekkel kaptak ki. – Most már több rutinos büntetőrúgóval rendelkezünk, olyanokkal, akik szétlövésekben is szereztek már tapasztalatot. Higgadtan kell odaállni a tizenegyesekhez, aztán majd jön a kapusunk, aki bemutat egy védést, lehetőséget teremtve a győzelemre.

Pontosan ezt tette most Pickford a kulacsával. Az Everton kapusának eddig egyébként 14 tizenegyest rúgtak a párbajokban, s ezekből négyet fogott meg.

Labdarúgó Európa-bajnokság, negyeddöntő:

Anglia–Svájc 1-1 – tizenegyesekkel: 5-3, Düsseldorf, jv.: Orsato (olasz), gólszerzők: Saka (80.), illetve Embolo (75.)

Az elődöntő párosítása:

Július 9., kedd: Spanyolország–Franciaország 21.00

Július 10., szerda: Hollandia–Anglia 21.00