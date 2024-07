Ronaldo elődje nem örült, Szlovéniának nem is volt: top 10 tizenegyes a foci Eb történetéből

Bár több szempontból újdonságot hozott, természetesen nem Portugália és Szlovénia idei nyolcaddöntője hozta a foci Eb-k történetének első tizenegyesdrámáját. Íme, a top 10-es listánk a korábbi tornákról.

1. Panenka beemeli magát a történelembe

Az 1976-os Európa-bajnokság döntője hozta a foci Eb-k történetének első tizenegyespárbaját, s a finálét lezáró Antonín Panenka győztes rúgása annyira híres lett, hogy évtizedekkel később is csak panenkázásként emlegetjük a hasonló tizenegyeseket.

Who else has taken a penalty like this❓



⚽️ Antonín Panenka scored the infamous penalty #OTD in 1976! pic.twitter.com/XJIJIOX5GI — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 20, 2020

2. Van Basten sorsdöntő hibája

Panenka esete rendkívül ritkának számít, a tizenegyespárbajban jellemzően csak a kapusok válhatnak pozitív hőssé, a legnagyobb csatársztárok viszont néha sorsdöntő hibát ejtenek. 1992-ben a címvédő Hollandia kiesését a Dánia elleni elődöntőben az jelentette, hogy Peter Schmeichel kivédte Marco van Basten lövését. Van Basten ennek ellenére az év végén megkapta a harmadik Aranylabdáját is.

3. Gareth Southgate első baklövése

1996-ra a létszámmal együtt a lehetséges szétlövések száma is megnőtt, s az egyenes kieséses szakasz hét meccsből négy (két negyeddöntő és két elődöntő) is tizenegyesekkel dőlt el. Anglia előbb így búcsúztatta Spanyolországot, a németek elleni elődöntőben viszont csak Gareth Southgate hibázott. A futball azóta sem tért haza.

4. Francesco Toldo és az elátkozott hollandok

A 2000-es elődöntőben Olaszország már az első félidőben emberhátrányba került, Hollandia pedig két tizenegyest is lőhetett. Csakhogy Frank de Boer büntetőjét kivédte Francesco Toldo, majd a torna gólkirálya, Patrick Kluivert a kapufát találta el. Százhúsz perc után is maradt a 0-0, s az előzmények ismeretében az már senkit nem lepett meg, hogy a tizenegyespárbajt Olaszország nyerte meg. De Boer másodszor is hibázott, Kluivert viszont – akárcsak idén Ronaldo – a szétlövésben javított, de ebben már nem sok öröme volt.

5. David Beckham űrbe lőtt labdája

A 2004-es torna selejtezősorozatában az angol David Beckham a törökök ellen elcsúszott, és az égbe lőtt egy tizenegyest. Az Eb csoportkörének első fordulójában Beckham 1-0-s előnyben büntetőt rúgott, de Fabien Barthez védett, a franciák pedig később fordítottak. David Beckham a Portugália elleni negyeddöntőben így is elsőként át a labda mögé a szétlövésben, s ismét hibázott. Ricardónak nem kellett védenie, később viszont így is a portugál kapus lett a hős, aki kesztyű nélkül hárította Darius Vassell lövését, majd az ő gólja zárta le a párharcot. Húsz éve Cristiano Ronaldo a negyedik portugál lövő volt a párharcban.

6. Modric és Rakitic sem bírta a nyomást

A 2008-as Eb-n Törökország két csoportmeccset is a hajrában fordított meg, majd a csodás menekülések sora a negyeddöntőben is folytatódott. A 0-0-s kilencven perc után Rüstü kapus a 119. percben bakizott, aztán viszont a hosszabbítás hosszabbításában gólpasszt adott. A már-már a továbbjutást ünneplő horvátok a tizenegyesekre teljesen szétestek, a még egyaránt fiatal és Ivan Rakitic is kapu mellé lőtt, majd Petric lövésénél Rüstü védése zárta le a párbajt. Portugália és Szlovénia hétfő esti meccséig hét lövéssel ez volt a legrövidebb tizenegyespárbaj Eb-n.

7. Cristiano Ronaldo és az elmaradt tizenegyes

A 2012-es Eb-elődöntő tizenegyespárbaja után arról a lövésről beszéltek a legtöbbet, amelyik meg sem történt. Spanyolország az általában biztos lábú Xabi Alonso hibájával kezdett, de portugál részről Joao Moutinho és Bruno Alves is rontott. A legnagyobb sztár, Cristiano Ronaldo az ötödik lett volna a portugál sorban, csakhogy már nem próbálkozhatott, addigra a spanyolok 4-2-re megnyerték a szétlövést.

🇵🇹🆚🇪🇸 Cesc Fàbregas with the winning penalty at the EURO 2012 semi-final 👏



The 2 nations will meet again at the 2022/23 #NationsLeague ⏰@cesc4official | @SeFutbol pic.twitter.com/hyGQiSnec6 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) December 22, 2021

8. Simone Zaza nekitopogása

A németek általában magabiztosan nyerik a tizenegyespárbajokat, s végül 2016-ban is búcsúztatták a párbaj végén az olaszokat, noha három lövést is elrontottak. Csakhogy az olaszok sem céloztak jobban. A sorsdöntő hiba ugyan az idén is kerettag Matteo Darmian nevéhez fűződött, de a bűnbak a második párban hibázó Simone Zaza lett, akinek a topogós „nekifutása” nevetség tárgya lett az interneten. Hogy teljes legyen a kép: Zaza a 121. percben állt be, direkt a tizenegyespárbajra, Giorgio Chiellini helyére.

9. Giorgio Chiellini előre nevetett

2021-ben viszont az olaszok nevettek, főleg Giorgio Chiellini. A spanyolok elleni elődöntő tizenegyespárbaja előtti pénzfeldobásnál az olasz csapatkapitány harsány kacagásba kezdett, Jordi Alba láthatóan sokkal feszültebb volt. Olaszország meg is nyerte a párbajt, amelyben egyébként sem Chiellini, sem Alba nem állt a labda mögé.

10. Gareth Southgate második baklövése

Olaszország vett részt a legtöbb tizenegyespárbajban a foci Eb-k történetében, s a legutóbbi döntőben pozitívra (4-3) fordult a mérlege. Az angolok viszont 1-4-es mutatóval állnak, miután Gareth Southgate a 2021-es Eb-finálé szétlövésére becserélte Marcus Rashfordot és Jadon Sanchót is, hogy aztán mindketten hibázzanak, akárcsak A három fiatal a döntő után rasszista internetes zaklatások áldozata lett.