Djokovics felesége sem értette, mi történt Wimbledon előtt

Novak Djokovics újabb versenyfutást nyert meg az idővel szemben. A szerb teniszklasszist június elején műtötték meg a Roland Garros alatt elszenvedett meniszkuszszakadása miatt. A párizsi Grand Slam-tornától vissza kellett lépnie, s szinte biztosnak tűnt, hogy Djokovics Wimbledont is kihagyja. A huszonnégyszeres ­GS-bajnok azonban villámgyorsan visszatért, és komoly tervei vannak a torna előtt, ahol hét végső sikerével második az örökrangsorban a nyolcszoros bajnok mögött.

Carlos Alcaraz és Arina Szabalenka is Wimbledon esélyesei közé sorolható (Fotó: MTI/AP/PA/John Walton)

– A feleségem sem értette, hogy miért siettetem a visszatérést, elvégre harminchét évesen már kockáztathatnék kevesebbet, és készülhetnék nyugodtan az olimpiára – árulta el Djokovics, akinek az ötkarikás aranyérem még hiányzik a gyűjteményéből.

Milyen állapotban van Novak Djokovics Wimbledon előtt?

– Én viszont nem akarok egyetlen Grand Slam-tornáról sem lemaradni, amíg aktív vagyok és ezen a szinten játszom. Nem is a lemaradástól félek, egyszerűen égek a vágytól, hogy játszhassak. Különösen igaz ez Wimbledon esetében, amely mindig is álmaim tornája volt.

Nem azért jöttem, hogy nyerjek néhány meccset, a célom a tornagyőzelem.

Az utóbbi három nap alapján optimista vagyok, hogy képes vagyok a legmagasabb szinten játszani. Bár az orvosok hosszabb kihagyást javasolnak hasonló sérülés esetén, én nem estem vissza, rendben van a térdem, fájdalom nélkül tudok játszani – hangsúlyozta a szerb, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a közelmúltban Taylor Fritz még hamarabb visszatért hasonló sérülés után.

Sinner trófeával, Alcaraz korai kieséssel hangolt

Djokovics kedden kezdi meg szereplését Wimbledonban. A szerb kedvező sorsolást kapott, az első két fordulóban nem játszhat top 100-ban jegyzett játékossal, két legnagyobb riválisával, a világelső Jannik Sinnerrel és a címvédő Carlos Alcarazzal pedig legfeljebb a döntőben futhat össze. A hagyományoknak megfelelően utóbbi vívja a mai nyitónap első meccsét a centerpályán, a selejtezőből érkezett észt Mark Lajal nem ígérkezik nehéz ellenfélnek.

– Fel akarom írni a nevemet arra a rövid listára, amelyen azok a játékosok vannak, akik ugyanabban az évben lettek bajnokok a Roland Garroson és Wimbledonban is. Tudom, hogy nem lesz egyszerű, óriási kihívást jelent, de készen állok – mondta eltökélten Alcaraz, akinek a füves pályás felkészülése nem sikerült tökéletesen, két hete a londoni felvezetőversenyen már a második meccsét elveszítette.

Sinner viszont hallei tornagyőzelemmel hangolt Wimbledonra. Az olasz világelső is ma kezdi a füves pályás Grand Slam-tornát, a német Yannick Hanfmann lesz az ellenfele.

Kivel játszik Wimbledonban

A második fordulóban Sinner akár Fucsovics Márton ellen is játszhat, igaz, ehhez a magyar teniszezőnek ma le kellene győznie egy másik olasz játékost, a 2021-es wimbledoni döntős Matteo Berrettinit. A férfi egyes főtábla másik magyar résztvevője, Marozsán Fábián is ma játszik, már 11.00-tól a nagy adogatásáról ismert Jan-Lennard Struff ellen. Marozsán párosban is szerepel a tornán, a román Victor Vlad Cornea oldalán.