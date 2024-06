Djokovics megnyugtató főpróbája, Ibrahimovic is segített neki

Novak Djokovics visszatér. A szerb teniszklasszis a Roland Garros negyedik fordulójában szenvedett meniszkuszszakadást, így a negyeddöntőjére már nem tudott kiállni. A műtét bejelentésekor Wimbledon kizártnak tűnt, és még Djokovics olimpiai szereplése miatt is elkezdtek aggódni a rajongók, ehelyett a szerb pénteken már fájdalommentesen játszott, és bemutatómeccset nyert Danyiil Medvegyev ellen. Djokovics mindent megtett a gyors felépülésért, más sportolóktól is tanácsot kért, Zlatan Ibrahimovic vagy éppen Stan Wawrinka is segített neki.

Novak Djokovics térdén még ott a kötés, de már a trükkök is beleférnek Wimbledon előtt (Fotó: MTI/AP/PA/John Walton)

Nem ők voltak az elsők a felsorolásban. Amikor a Medvegyev elleni 6:3, 6:4-es győzelem után a pályán a riporter hitetlenkedve kérdezte, hogy ki tér vissza két-három héttel a meniszkuszszakadás után, Djokovics rávágta a választ.

– Taylor Fritz. Három éve nagyon hasonló helyzetben volt. Szerintem ő négy-öt nappal még hamarabb visszatért a pályára, mint most én – mondta Djokovics, aki az amerikai teniszezőtől is tanácsot kért.

Djokovics megmutatta, ki az MVP

Fritz, Wawrinka, Ibrahimovic vagy éppen a korábbi alpesisí-klasszis, Lindsey Vonn segítségét is nagyra értékelte Djokovics, és elárulta, hogy a tudakozódáson keresztül jutott el a francia térdspecialistáig, aki segített neki. Utóbbit, valamint a műtőorvosát meg is tapsoltatta a szerb klasszis, MVP-nek kinevezve őket.

A fájdalommentes tenisz a legjobb tenisz

– foglalta össze állapota lényegét Djokovics, akinek a wimbledoni indulása miatt immár nem kell aggódniuk a szurkolóinak.

Medvegyev figyelmeztet: Wimbledon más lesz

Az ellenfeleknek annál inkább, Djokovics a legutóbbi öt wimbledoni döntőben pályára lépett, s ezek közül négyet meg is nyert, csak a tavalyi finálét veszítette el Carlos Alcaraz ellen. Djokovics hétszeres bajnok a tenisz szentélyében, idén újra megpróbálkozhat a nyolcszoros győztes rekordjának beállításával.

Djokovics sorsolása kifejezetten kedvező, az első két fordulóban nem játszhat top 100-as játékossal, két legnagyobb riválisa, a világelső Jannik Sinner és a címvédő Alcaraz pedig csak a fináléban jöhet szembe vele.

Akárcsak a tavalyi elődöntős Danyiil Medvegyev, aki azért óvatosságra intette Djokovicsot.

– Wimbledonban már három nyert szettre kell játszani füvön, ami megterheli a térdet. De most úgy tűnt, hogy jól mozog a pályán – mondta az orosz teniszező Djokovicsról.