Dzsudzsák Balázs fizetésénél is többet kaphat Ádám Martin Debrecenben

Már a télen is lehetett hallani arról, hogy elvágyódik Dél-Koreából, de a menedzsere már akkor jelezte, hogy a váltásra jó eséllyel csak a nyáron kerülhet sor. Mi is beszámoltunk róla, hogy dél-koreai hírek szerint a 25-szörös válogatott csatár távozása már biztosra vehető az Ulszan Hyundai csapatától, noha a hivatalos szerződésbontás a játékos képviselője szerint még nem történt meg.

Ádám Martin főszerepet játszott a skótok elleni győzelemben az Eb-n. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ugyanakkor az Index információja szerint Ádám Martin jelenleg már Debrecenben tárgyal a jövőjéről. A lap szerint a 29 éves játékosért nem is kell átigazolási díjat fizetni, mert a szerződése már lejárt az Ulszannal, ugyanakkor komoly aláíráspénzre lehet szükség Ádám megszerzéséhez. A játékos ázsiója igencsak megnövekedett az elmúlt hetekben, miután nemzetközi mémsztár lett az Eb alatt. Ennek nem mindenki örült, de a „viking külső” jó üzleti lehetőség: új egyéni szponzora, az Adidas közölt róla egy videót, amit több mint hatmillióan néztek meg rövid idő alatt, s ezzel világsztárokat is megelőzött.

Többet kereshet, mint

Ádám most jó pénzre válthatja a hírnevét, az Index szerint ő lehet a DVSC legjobban fizetett labdarúgója, így többet kereshet, mint a klub válogatottsági rekorder legendája, Dzsudzsák Balázs vagy a szintén volt válogatott, többszörös görög bajnok kapus, Megyeri Balázs. Minden azon múlik a lap szerint, hogy a klub főszponzora, a Debrecenben működő EVE Energy Co., Ltd. kínai akkumulátorgyár megfinanszírozza-e az ügyletet.

Ha nem, akkor Ádámért ugrásra készen áll az Újpest, amelynek a Mol lett az új tulajdonosa a tavasszal. Ádám Martin 2022-ben Paksról igazolt Dél-Koreába az NB I gólkirályaként. Összességében 162 meccsen 55 gólja van a magyar élvonalban, ezeket a számokat gyarapíthatja tovább hamarosan.