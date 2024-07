Máris új csapatot kereshet a magyar viking?

Ázsiai sajtóhírek szerint közös megegyezéssel távozik az Ulszan Hyundai csapatától a magyar válogatott csatár, Az Európa-bajnokságon is szerepelt válogatott támadó két év alatt két bajnoki címet szerzett Dél-Koreában, az ázsiai BL-ben pedig az elődöntőig jutott. Ádám Martin távozását saját klubja még nem jelentette be hivatalosan – számolt be minderről az Origó.

Ádám Martin elhagyhatja az Ulszan csapatát Fotó: Fotó: X/Korean Football News

Ugyanakkor szinte biztosra vehető, hogy a csatár távozik, ráadásul már az utóda is megérkezett az Uszlanhoz. Már leigazolták a 24 éves brazil csatárt, Yago Cariellót, aki eddig a portugál Portimoensétől szerepelt kölcsönben a szintén dél-koreai Kangvon FC-ben. A 29 éves magyar támadó – aki egyébként roppant népszerű világszerte a különböző közösségi médiaplatformokon – egyébként 67 meccsen 24 gólt szerzett Koreában.

A menedzser cáfolja a szerződésbontást

Nos, korántsem biztos az, amit a Korean Football News leírt, ugyanis Ádám Martin menedzsere cáfolja, hogy a felek szerződést bontottak.

„Jelen helyzetben annyit tudok mondani, hogy Ádám Martin nem bontott szerződést az Ulszannal, még az sem biztos, hogy fog bontani, egyeztetünk a klubjával. Az tény, hogy egyelőre nem tért vissza a klubhoz, amely pénteken már bajnoki meccset játszik” – reagált röviden a Nemzeti Sportnak Ádám Martin menedzsere, Papp Gábor.

Az ügy hátterében az állhat, hogy a csatár több lehetőségre vágyik annál, amit ebben az idényben kapott, húsz forduló alatt tíz bajnokin szerepelt az Ulszanban, de csak 521 percet játszott (három gólt szerzett), a brazil támadó szerződtetésével pedig még inkább hátrébb szorulhat a sorban.