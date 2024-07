Rossi üzent: Itt az ideje tisztázni a dolgokat!

Nagyra értékeltem volna, ha valaki, ahogy én is tettem a múltban (néha a szerencséről is beszélve), elmondta volna, hogy Kevin 100. percben szerzett gólját kivéve, minden kétesélyes helyzet kedvezőtlenül alakult számunkra ezen az Európa-bajnokságon (az első barátságos mérkőzést is beleértve). De ez a helyzet!

Köszönöm a fiúknak az erőfeszítésüket (ami ezúttal sajnos nem volt elég), és amit a jövőben növelni és fejleszteni kell. Köszönöm a technikai és szakmai stáb tagjainak, akik csodálatos munkát végeztek! Köszönöm az MLSZ támogatását! Különösen köszönöm minden szurkolónak, aki szurkolt nekünk akár Németországban vagy bárhol a világon! Szívem szerint mindegyiküket megölelném egyesével!

Hozzáteszek még egy utolsó dolgot: soha nem futottam el a kihívások elől, még a legnehezebbek elől sem!

Most sem fogom feladni, mert ami nem öl meg, az erősebbé tesz! És nekünk, mindannyiunknak együtt, erősebbnek kell lennünk mindennél és mindenkinél!”