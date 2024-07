Marco Rossi jövője: korábbi kapitányok és szurkolók is beszállnak a polémiába

– Nem tudtam élvezni az Eb-t. Ha ki kellene emelnem valamit, akkor azt a pillanatot mondanám, amikor a játékvezető lefújta a Skócia elleni meccset. A legutóbbi Eb-hez képest a mostani Eb sokkal stresszesebb volt, az előző kontinenstornát jobban élveztem. Sokat gondolkodtam azon, mit kellett volna másként csinálni. Akár a felkészülésben, akár a személyi döntésekben – személyes oldalról így értékele az Európa-bajnokságot. Emberileg és szakmailag is védhető álláspont, amit mindenki elfogadott.

Csoboth Kevin gólja után Marco Rossi sem gondolta volna, hogy a magyar válogatottnak ezzel véget ér az Európa-bajnokság Fotó: MTI/Illyés Tibor

Arra szinte senki sem gondolt, és Rossi sem tett rá utalást, hogy mindez azt jelentené, hogy a szövetségi kapitány távozik a válogatott éléről. Mígnem a Nemzeti Sport azzal az információval állt elő, miszerint Rossi úgy köszönt el a játékosoktól, nem biztos, hogy szeptemberben közösen folytatják.

Ezt az értesülést azóta sem Marco Rossi, sem a Magyar Labdarúgó-szövetség, sem bármelyik válogatott játékos nem kommentálta hivatalosan, az MLSZ eddig csupán rövid közleményben értékelte az Európa-bajnokságot.

Több szakember is elmondta a véleményét, Csank János például kimondta , ő maga bármennyire is Rossi-párti, a logika azt diktálja, hogy Marco Rossi nem folytatja. A válogatott korábbi csapatkapitánya, lapunk kérdésére azt felelte, csakis Rossin múlik, hogy marad-e. A Ripost körkérdésére Csank János mellett Bozsik Péter, Várhidi Péter és Kiss László is elmondta a véleményét.

A magyar válogatott szurkolói nem érik be egy-egy poszttal, határozottan kiállnak Rossi mellett. Péntekre demonstrációt szerveznek „Folytassa, mister! – szurkolódemonstráció Marco Rossi mellett” mottóval.

Rossi szinte minden nyilvános megszólalása alkalmával kifejezi, mennyire fontos neki a szurkolók véleménye. Kíváncsian várjuk tehát a pénteki esemény hatását.

A Szpíker korneren is téma volt Marco Rossi jövője és a szurkolói demonstráció: