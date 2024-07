Szalai Ádám beszélt a magyar válogatott legfőbb hiányosságáról

A Szerencsejáték Zrt. nagy előrelépésként tekint a Buda szívében található MOM Park Bevásárlóközpontban kialakított új mintalottózó megnyitására , amelyet hétfő délelőtt egy ünnepélyes sajtóesemény keretében mutattak be az érdeklődőknek. A rendezvényen részt vett a magyar válogatott volt játékosa, is, aki két, egymást követő Európa-bajnokságon is felejthetetlen pillanatokat szerzett a magyar szurkolóknak.

Szalai Ádám szerint jövője csak az olasz mester döntésén múlik

Szalai Ádám: Csatárgondok a válogatottban

A korábbi magyar labdarúgó az Európa-bajnokságokon szereplő válogatottak közül Ausztriát nevezte meg, mint amelynek nagyon tetszik a játéka. Szalai Ádám korábban együtt dolgozott az osztrákok mesterével, Ralf Rangnickkal a Hoffenheim és a Stuttgart csapatánál, de az RB Leipzig együttesénél elért szakmai eredményei miatt is felnéz az edzőre.

– Mindig szerettem azoknak a csapatoknak szurkolni, ahol a csapategység és a csapatjáték maximálisan tükröződik a képernyőn. Az ő szereplésüket nagyon pozitívnak tartom. Emellett a spanyolok nyolcaddöntője is tetszett, ahol az egyéni teljesítmények mellett sok minden más is látszott. A magyar válogatott után ezt a két gárdát követem figyelemmel a tornán – mondta el Szalai Ádám, aki szerint nagyon nehéz megítélni az olyan csapatokat, mint Szlovákia és Románia, amelyek közvetlen riválisainknak számítanak a régióban, és továbbjutottak az egyenes kieséses szakaszba. Szalai szerint nem látunk bele teljesen az ott folyó szakmai munkákba, de az eredményeik magukért beszélnek.

A magyar válogatott posztonkénti elemzésébe sem merült bele nagyon a válogatott egykori játékosa, de annyit elárult, hogy csatárposzton azért vannak hiányosságai a nemzeti tizenegynek.

– Nem is akarom ezt nagyon kivesézni, mert kevés a tizennyolc és húsz év körüli fiatal, akiknek olyan lehetőségei lennének, hogy egy elitbajnokságtól picit gyengébb versenysorozatban hétről hétre szerepelnének. Óriási cél és feladat, hogy ez megváltozzon, de ehhez elengedhetetlen, hogy a tehetségeinket megfelelően kineveljük – mondta el a 2016-os Eb-szereplés egyik magyar hőse, aki bár szűkszavúan, de ejtett néhány szót a magyarok kapitányáról.

Be kell építeni a fiatalokat

Marco Rossi távozása egyből napirendre került a válogatott búcsúja után, de Szalai Ádám szerint egyes-egyedül az olasz szakemberen múlik majd, hogyan dönt, ő ebbe nem tud és nem is akar beleszólni. Ezt követően az utánpótlás-nevelés került újra szóba, hiszen a volt válogatott támadó a magyar futballakadémiák munkáját összefogó és segítő Labdarúgó Módszertani Központ szakmai és képzési tanácsadójaként próbálja előrevinni a magyar futball ügyét.

– Minél több fiatalnak kell bekerülnie az akadémiákból, szerencsére az utóbbi fél évben sikerült pozitív eredményeket elérnünk, és bízom benne, hogy a következő szezontól kezdve tudunk még javítani a produktivitás területén. A szakmai és a stratégiai képzés nagyon fontos, és hogy az akadémiák és az első csapatok együtt tudjanak működni. A fiatalokat ezt követően be kell tudni építeni az első csapatokba – árulta el Szalai Ádám, aki a munkája mellett igyekszik sok időt tölteni a családjával.

A volt válogatott játékos a hazai klubok mellett a Bundesliga-csapatok akadémiáira is rendszeresen ellátogat, emellett az UEFA korábbi játékosok számára indított, a futballigazgatás alapjainak elsajátítását megcélzó MIP-tanfolyamra is jár már bő másfél éve.

– A futással is próbálok foglalkozni, hogyha esetleg pár év múlva interjúra kerülne sor, ne legyek felismerhetetlen, mert elengedtem magam – jegyezte meg viccelődve Szalai Ádám.