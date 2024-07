Fontos bejelentés az MLSZ-től: Rossi döntött a jövőjéről

– A portugálok veresége után nem beszéltem senkivel, csak a csapat szakmai stábjával, megosztottam néhány gondolatot az Eb-ről. Mindenki csalódott volt, mert sokat számolgattunk, és végül nem jutottunk tovább. Nehéz megemészteni, hogy nem sikerült. Nekem nehéz most a jövőre gondolnom, akár rövid, akár hosszú távon, tiszta fejjel kell megtennem, mert most inkább stresszes vagyok – mondta azután, hogy eldőlt, a magyar válogatott lemarad a nyolcaddöntőről a németországi Európa-bajnokságon.

Szoboszlai is mosolyoghat, Rossi marad. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Bár a szövetségi kapitánynak 2025 végén jár le a szerződése, ez a nyilatkozat nem sok jót ígért a jövőt tekintve. A szurkolók is aggódni kezdtek, a sikeredző esetleg távozhat, péntekre demonstrációt is szerveztek, hogy jelezzék Rossi felé, szeretnék, ha ő irányítaná a válogatottat a továbbiakban is.

Rossi tudta, mit akar

Ez lépésre sarkallta a Magyar Labdarúgó-szövetséget, és szerdán közleményt adott ki az olasz–magyar szakember jövőjéről. Mint írták, hozzájuk is eljutott a demonstráció híre, és Csányi Sándor elnök biztosította a szurkolókat, az MLSZ-nél is ugyanazt szeretnék, mint a szurkolók. A szövetség elnöke ezt Rossival is megosztotta, és már nincs kérdés a jövőt illetően.

– A magyar válogatott előtt álló következő feladat a Nemzetek Ligája idén őszi küzdelmeinek, majd pedig a vb-selejtezősorozat sikeres megvívása, melyeket az MLSZ és az elnökség maximális támogatása mellett Marco Rossi szövetségi kapitány irányít majd – jelentette ki Csányi Sándor az MLSZ elnöke.

A nemzeti csapatot 2018 óta irányító Marco Rossi hálás a támogatásért. Az Eb-kaland egy hete ért véget, így még frissek a sebek. A kapitányt egyelőre a németországi torna foglalkoztatja, levonja a tanulságokat, aztán pedig a következő kihívásokra, azaz az őszi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre készül majd.

– Németországban megtörtént az Eb lezárása, amelyre a továbbjutásról való lecsúszás miatt érzett csalódottságunk ugyan rányomta a bélyegét, de semmi drámai nem történt és nem is volt kétséges, hogy a munkát folytatjuk! Számtalan nagyszerű eredményben volt részünk együtt, így nem is kérdés, hogy újabbak elérése a célunk – ahogy a szlogenünk is mondja: csak együtt – szögezte le a népszerű edző.