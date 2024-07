Sipos Adrián a bunyóról: Elszakadt a cérna, ütés is volt + videó

– Megbeszéltük a Janccal is, hogy a tesója jött oda, kapott oldalról egy kisebb lökést, szerintem nem volt annyira nagy, mint ahogy azt ő látta oldalról. Aztán jött az öccsét megmenteni, meglökött, nekem is eldurrant a cérna, onnan elkezdődött a lökdösődés. Aztán láttam a háttérben ütést is, az már szerintem kicsit sok volt. Annyira nagy durvaság azért nem volt, sajnálom, hogy így történt, mert ennek nincs itt a helye. Elnézést szeretnék kérni ez úton is, remélem, hogy ebből több ilyen nem lesz – Sipos Adrián így beszélt a balhéjáról a szlovén Blaz Janccal, amiből tömeges lökdösődés, sőt miként Sipos is elmondta, ütésváltás is kerekedett.

Mindenki részt vett a kakaskodásban. Volt, aki csitította a többieket, volt, aki elégtételt akart venni. Fotó: Ladóczki Balázs

Miután lecsillapodtak a kedélyek, a magyar válogatott remek hajrával, 29-25-re megnyerte a mérkőzést. Miként megírtuk, nem az első eset, amikor a magyar és a szlovén játékosok összekülönböztek.

Mindkét csapat kijutott a párizsi olimpiára, a történtek után azt mondhatjuk, szerencsére külön csoportba kerültek.