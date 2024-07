Kiállítás, lökdösődés, ismét balhéztak a magyarok a rivális szomszédokkal

A női kézilabda-válogatott délutáni győzelme után azonnal férficsapatunk vette birtokba a pályát, a bemelegítést követően pedig Chema Rodriguez szövetségi kapitány együttese is Szlovénia ellen lépett pályára az Audi Arénában. A felek a Vass Károly emlékére rendezett találkozón mérkőztek meg egymással: az apropót az adta, hogy az egykori klasszis, az MKSZ korábbi, 2021-ben elhunyt alelnöke 2024-ben lett volna nyolcvan esztendős.

Imre Bence és a férfi-kézilabdaválogatott is Szlovénia ellen lépett pályára Győrben. Fotó: Ladóczki Balázs

Kétgólos szlovén előny a szünetben

Válogatottunk június vége óta készül együtt Párizsra, így ezekben a hetekben az erőnléti és szakmai munkára helyeződött a hangsúly. Előzetesen kemény összecsapásra számított Chema Rodriguez, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a felkészülés idején nem az eredmény a fontos, hanem hogy lemérjék, hol is tart a gárda a felkészülésben. A szlovének ellenére mindenesetre magához ragadta a kezdeményezést a házigazda: Ancsin Gábor révén Magyarország szerezte meg a vezetést, majd miután a 4. minutumban, 3-2-nél fordított Szlovénia, újra visszavette az előnyt a vendéglátó.

A folytatásban, 8-6-nál kettővel elhúztak a vendégek (17. perc), akik először a 20. percben, 9-8-as vezetésüknél kértek időt. Kisvártatva Rosta Miklós góljával egalizáltunk, de ennél többet már nem sikerült elérni a szünetig: 30 perc után 14-12-re vezetett Szlovénia.

Feszültség és fordítás a második félidőben

Az első félidőben védő Mikler Rolandot Barucz László váltotta a második játékrész kezdetén. A márciusi tatabányai olimpiai selejtező egyik hőse rögtön egy védéssel mutatkozott be, azonban így is a vendéggárda szerezte az első találatot (12-15). Ezt követően az addig gól nélkül álló Imre Bence duplájával sikerült szorossá tenni a meccset, sőt: a 37. percben, 15-15-nél újra döntetlen volt az állás. A 43. minutumban, 19-19-nél volt esély a vezetés megszerzésére is, ezzel pedig Szita Zoltán révén sikerült élni. Amikor hárommal később már kettőre nőtt a fórunk, Szlovénia időt kért.

Sipos Adrián nem csak a játékával lett főszereplő a második félidőben. Fotó: Ladóczki Balázs

A találkozó végső szakaszát is a magyarok kezdték jobban, Lékai Máté talált a kapuba (23-20). Bartucz László újabb fontos védésekkel jelentkezett, így mivel elöl minden gördülékenyen ment, hamar megnyugtató előnyre sikerült szert tenni.

Az 56. percben 26-22-nél támadhattunk az újabb gólért, ám mielőtt változott volna az állás, kézilabdapályán kevésbé szokványos jelenetek játszódtak le: Sipos Adrián és egy szlovén játékos különbözött össze, az ő összetűzésükből pedig pillanatok alatt óriási perpatvar lett. Percekig tartott, mire helyreállt a rend, a játékvezető végül Sipost és Matej Gabert is kiállította. Érdekesség, hogy nem először történt hasonló a szlovén és a magyar válogatott mérkőzésén, tavaly januárban, szintén felkészülési meccsen ugyancsak kevésen múlt egy tömegverekedés.

A feszült pillanatok után a vége 29-25 lett, a női válogatott után a férfiak is győzelemmel búcsúztak el az olimpia előtt a magyar közönségtől.

A magyar válogatottra még két felkészülési mérkőzés vár az olimpia kezdetéig, Németországgal és Japánnal is Stuttgartban játszik a csapat július 19-én és 20-án.

Értékelések a mérkőzés után: