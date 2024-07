Leadta előnyét, de így sikerrel búcsúzott Magyarországtól a női válogatott

Egy nap, két meccs – ilyen programmal várták Győrbe szombaton a kézilabdadrukkereket, akik kora délután az olimpiára készülő női, később pedig a szintén párizsi kvótás férfiegyüttes Szlovénia elleni felkészülési mérkőzését láthatták az Audi Arénában. Hasonlóra – vagyis hogy a nők és a férfiak is egy helyszínen játsszanak – 2015-ben volt legutóbb példa. A szervezők ellen dolgozott a Magyarországon napok óta tapasztalható kánikula, a női meccs kezdetén legalábbis foghíjasak maradtak a lelátók. Aki tehette, valószínűleg inkább vízpartra vagy legalábbis hűvös helyre „menekült”.

Akik kilátogattak, mindent megtettek, hogy támogassák a csapatot. Fotó: Ladóczki Balázs

Hatgólos előny a szünetben

A Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány által felkészített női csapat másodszor mérkőzött meg Szlovéniával, a két együttes kedden reggel ugyanis egyszer már találkozott egymással Roglán, nem hivatalos, zárt kapus találkozón. Akkor tízgólos magyar győzelem született.

Még a kezdődobás előtt köszöntötték a Ferencváros játékosát, Klujber Katrint, aki a közelmúltban játszotta 75. mérkőzését címeres mezben. Az első gólt nem ő, hanem Papp Nikoletta szerezte meg az 58. másodpercben, így viszonylag hamar magához ragadta az előnyt Magyarország. A 3. percben Szöllősi-Schatzl Nadine találatával nőtt kétgólosra a vezetésünk. Szlovénia első találatára a 4. percig kellett várni, ezzel módosult 3-1-re az állás.

A kétgólos különbségnél közelebb a folytatásban is csupán átmenetileg tudott zárkózni a szlovén női együttes, amely története első ötkarikás szereplésére készül: 7:18-nál 4-3 állt az eredményjelzőn, hét másodperccel később viszont Kuczora Csenge visszaállította a fórt. A 12. percben már 10-4-re vezettünk, a vendégcsapat ekkor kért időt először. Golovin Vlagyimir 13-5-nél, a 16. percben tett így.

A szünetig hátralévő időben a szlovének eredményesebbek voltak, de a házigazda kézben tartotta a mérkőzést, Magyarország hat góllal, 17-11-re vezetett.

Szlovénia felzárkózott, de nem eléggé

A térfélcsere után három perccel Szlovénia szerezte meg az első találatot, majd hamarosan a másodikat is, így Golovin Vlagyimir közbeavatkozott, másodszor is időt kért. Ezek után hetest hibáztak a szlovének, de magyar részről is több pontatlanság csúszott a támadásokba. Végül Győri-Lukács Viktória révén a fordulás utáni 8. percben volt először eredményes a vendéglátó. Ezt követően újra belelendült a csapat, az első felvonásban védő Böde-Bíró Blankát váltó Szemerey Zsófi is jelentkezett néhány védéssel, így tartotta a négy-öt gólos vezetést Magyarország.

A második rész döcögősebb játékot hozott. Fotó: Ladóczki Balázs

Az utolsó 10 percnek 23-19-es hazai vezetésnél vághattak neki a felek. Klujber Katrin továbbra sem állt be, de szombat délután nélküle is győzni tudott a magyar válogatott, amely végül 28-27-re verte meg Szlovéniát. Folytatás július 19-én, a németek elleni németországi edzőmeccsel.