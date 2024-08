Kajakozónk a mélypontot felidézve kifogyott a szavakból a drámai döntő után

Ritkán látható szoros befutót hozott a női kajak kettesek versenye a párizsi olimpián. Az még viszonylag hamar eldőlt a célfotó megtekintése után, hogy a mezőnyből kiemelkedő új-zélandi páros mögött Csipes Tamara és Gazsó Alida Dóra megszerezte a második helyet. Ők is vártak még azonban, hogy vajon Pupp Noémi és Fojt Sára is felállhat-e velük együtt a dobogóra. Először kiderült, hogy a németek a bronzérmesek, akik hét századmásodperccel maradtak el Csipeséktől. Pupp és Fojt sokáig nem szomorkodhatott, ugyanis hamarosan kiderült, hogy holtversenyben ők is harmadik helyen zárták a drámai döntőt.

A német Hake mutatja Fojtnak, hogy együtt lettek bronzérmesek (Fotó: Csudai Sándor)

– Én fixen harmadiknak láttam magunkat, úgyhogy amikor kiírták, hogy negyedikek vagyunk, az nagyon rossz volt – idézte fel Pupp Noémi. – Három hónappal az olimpia előtt aláírtam volna, hogy egy érmet és egy pontszerző helyet vihetek haza, de így azért jobb, hogy két bronz lett belőle.